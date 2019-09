Anna-Luisa aus Dorfen ist das tz-Wiesnmadl

Die Jury hatte keine leichte Aufgabe. So viele fesche Bewerberinnen wollten tz-Wiesnmadl werden. Gewonnen hat Anna-Luisa Stehbeck aus Dorfen.

Dorfen/München –Als ihr Name fällt, schießen Anna-Luisa Stehbeck die Tränen in die Augen. Die 27-Jährige mit den blonden Haaren aus Dorfen sieht blendend aus an diesem Abend genauso wie die zwölf anderen Teilnehmerinnen der großen Nacht der tz-Wiesn-Madl im Pressehaus an der Bayerstraße. Aber Stehbeck hat die Juroren am meisten überzeugt – und ist das neue Wiesn-Madl 2019.

Die Teilnehmerinnen des Finalabends in der Alten Rotation hatten sich in mehreren Vorrunden unter hunderten Bewerberinnen durchgesetzt. Sie zeigten sich von ihrer schönsten Seite, stellten beim Oktoberfest-Quiz ihr Wissen unter Beweis – und ließen ihren Charme sprühen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich wirklich gewinne – ich freue mich so!“, schwärmte die Gewinnerin. Sie ist bescheiden, bodenständig und spricht einwandfrei Bairisch – perfekte Eigeschaften für ein Wiesn-Madl.

Ihr Sieg ist das Ergebnis der Jury-Wertung kombiniert mit einer Online-Abstimmung. Die Teilnahme war für jede Finalistin ein Gewinn. Sie fuhren mit einem eigenen Wagen beim Trachten- und Schützenzug mit. Immer wieder war zu hören: „Das sind unbezahlbare Erlebnisse – und ich habe neue Freundinnen gefunden.“ Die Zwölf waren aber auch Konkurrentinnen – nicht nur um den Titel, sondern auch um wertvolle Preise. Neben einem Auto gab’s Gutscheine fürs Trachtenhaus, Jahresmitgliedschaften im Fitnessstudio und Reisegutscheine.

Sina Köstler