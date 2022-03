Nach Corona-Durststrecke: Endlich wieder Party in Dorfens Clubs und Bars

Von: Michaele Heske

Bereit zum feiern: Tobias Maier (l.) und Robert Eicher vom E3 dürfen endlich wieder im Club anstoßen. © Heske

Schluss mit dem Tanzverbot: Die Jugend kann wieder Feiern gehen. Die Clubbetreiber sind bereits vorbereitet.

Dorfen – Darauf hat die Partyszene gewartet: Clubs und Bars dürfen nach der langen Corona-Pause wieder öffnen. Ab dem heutigen Freitag können die jungen Leute in Dorfen endlich wieder abtanzen. Ob im E3 oder im Tonwerk – die Feierlaune steigt.

Das Tonwerk eröffnet sogar endlich seinen neuen Club: das „Heizwerk“. Dort wurde die Premiere pandemiebedingt immer weiter herausgeschoben. Heute wird dort beim „Opening Part I“ jetzt endlich mit Musik von House bis Techno Premiere gefeiert. Mit „Part II“ und „Mixed Clubsound“ geht es am Samstag gleich weiter. „Weitere Termine folgen“, verspricht Geschäftsführer Andreas Wagner.



Robert Eicher, Mitinhaber des E3, erinnert sich an den kurzen Re-Start im Spätherbst 2021 . „Ein Mann, Mitte 20, machte Flickflacks – von der Tür bis zur Theke. Vor lauter Freude, dass endlich hier wieder was los ist.“ Viel Partyvolk erwarten der Dorfener Gastronom und sein Kompagnon Ernst Hennel auch jetzt wieder. Denn am Freitag werden im Eiskeller DJ Balu & DJ Stocki auflegen - „Reopening“, so nennt Eicher das erst Clubbing, nach Monaten des Tanzverbots. Am Donnerstag öffnete bereits die „Shine-Bar“ im Tonwerk zur „Welcome Back Restart Party“ mit DJ Stocki.



Clubs öffnen wieder: Zielgruppe 20 bis 30 Jährige

Zielgruppe des Clubbetriebs seien die 20- bis 30-Jährigen, sagt Tobias Maier: „Alle, die nach Schule und Ausbildung frisch ins Leben treten – bis die familiären Verpflichtungen sie einholen“, sagt Maier, der zuletzt zweieinhalb Jahre einer von drei Geschäftsführern im Tonwerk war und nun im E3 mitmischt. Maier ist DJ, Partyveranstalter und hat Streetfood-Märkte organisiert. Unter den Künstlernamen Jean Blanc und Sonnengruss feiert der heute 29-Jährige große Erfolge in Deutschland und Europa.

„Die Vielfalt an Cafés, Bars und Restaurants tut Dorfen gut, je mehr Events, desto besser für die Szene“, meint Maier. Ein Konkurrenzdenken unter den Wirten und Veranstaltern in der Isenstadt – das findet er absurd. „Es ist Platz für alle da – einer profitiert schließlich vom anderen.“ Etwa das Restaurant, in das die Besucher vor einer Veranstaltung im Jakobmayer gehen – und später dann die Bar für den Absacker, nach Kabarett oder Kino. „Je mehr los ist, desto mehr Menschen von außerhalb zieht es auch nach Dorfen.“



Wiedereröffnung der Clubs: Die meisten Mitarbeiter kehren wieder

Clubs und Diskos erhöhen jedenfalls die Lebensqualität, meint der 51-jährige Eicher, der schon in jungen Jahren hinter der Bar des Dorfener Jugendzentrums stand und seither der Gastro treu geblieben ist – trotz pandemiebedingter Durststrecke. Gerade die Gastro habe unter den Corona-Maßnahmen schwer gelitten – vorneweg die Clubs und die Bars, die erst jetzt wieder öffnen dürfen. „Ein zähes Durchkommen war es“, bilanziert Eicher, „aber wenigstens ein Durchkommen.“

„Ein zähes Durchkommen war es“, bilanziert Eicher, „aber wenigstens ein Durchkommen“. Viel Personal sei in diesen zwei Jahren abgewandert: „Das war die ganze Zeit ein schmaler Grat – kurzfristig konnten wir immer wieder öffnen, dann hieß es wieder: Jetzt ist Schluss.“ Doch der Großteil der Mitarbeiter habe nun wieder zugesagt, jetzt warte viel Arbeit auf die Veranstalter.



„Ich freue mich so“, sagt Eicher. Der Wirt hofft nun auf eine dauerhafte Perspektive. Und auf viele Veranstaltungen im Eiskeller. Hier stehen seit vielen Jahren Bands der unterschiedlichsten Musikrichtungen sowie Kabarettisten auf der Bühne und sorgten für rockige, groovende und lustige Nächte.

Auch könne der Keller samt Technik und Personal für private Zwecke gemietet werden, wirbt er. Etwa für Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und Firmenevents.

