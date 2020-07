Nach Corona-Lockerung: Etwas mehr Publikum im Jakobmayer

Nach den neuen Regeln sind nun bei Kulturveranstaltungen in Innenräumen 200 Zuschauer zugelassen. Doch der Jakobmayer in Dorfen kann davon nur ein wenig profitieren.

Dorfen – 200 Besucher bei Kulturveranstaltungen drinnen – diese Botschaft von Ministerpräsident Markus Söder hat am Dienstag viele in der gebeutelten Branche gefreut. Und auch im Dorfener Jakobmayer hatte man gespannt auf weitere Lockerungen gewartet, nicht zuletzt weil dort Lokalmatador Alfred Mittermeier und weitere Kabarettisten am Samstag, 18. Juli, auf der Bühne stehen. Für die „Rampensäue 3.0“ kann das Team von Jakobmayer-Chefin Birgitt Binder nun also noch ein paar Restkarten verkaufen. „200 Gäste bringen wir leider wegen der Abstandsregeln nicht unter“, sagt sie auf Nachfrage.

Die bisher geltende Grenze von 100 Besuchern war durch den Vorverkauf schon ausgeschöpft und der Abend

damit ausverkauft. Jetzt könne sie etwa 120 Menschen einlassen, im Vergleich zu 330 bis 340 bei einer normalen Reihenbestuhlung vor Corona, berichtet Binder. Die Regeln sind wie bisher: Die Tickets sind personalisiert, die Zuschauer werden zu ihrem Sitzplatz geführt und dort bedient. Maskenpflicht gilt nur beim Einlass und beim Verlassen des Saals. Also entspannte Bedingungen, um die Rampensäue zu erleben.

Mittermeier ist seit 2003 als Solokabarettist unterwegs und mittlerweile auf nahezu allen Bühnen im deutschsprachigen Raum zu Gast. Er ist ein Grenzgänger zwischen Kabarett und Comedy, ein Schnelldenker mit scharfsinniger Beobachtungsgabe.

Der Dorfener hat drei weitere Vollblut-Kabarettisten um sich geschart. Nessi Tausendschön provoziert, parodiert, spricht, spielt und singt. Ihre Energie war schon mehrfach in TV-Kabarett-Shows zu bewundern. Feinstaubgrenzwerte, Mikroplastik, Dieselkrise, Klimawandel – diese Ziele nimmt Ökokabarettist Marin Herrmann mit Liedern und Texten ins Visier. Christoph Spörk tourt mit seinem fünften Soloprogramm „Kuba“, in dem es weder tropische Gulags noch politische Umerziehung gibt. Außer für solche, die drum betteln. TIMO AICHELE

Alle Infos

„Rampensäue 3.0“ am Samstag, 18. Juli, im Jakobmayer-Saal; Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Der Eintritt kostet 22 Euro zuzüglich Gebühren. Vorverkauf beim Ticket Treff Dorfen, Tel. (0 80 81) 13 93 oder www.jakobmayer.de.