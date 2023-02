1200 Euro für Schule und Kindergärten

Spende

Die Gruppe Ferienspaß Grüntegernbach/Eibach verbucht ein erfolgreiches Jubiläumsjahr und sammelte so Spenden. Sie bevorzugt Aktionen mit örtlichen Vereinen.

Grüntegernbach/Eibach – Vor mehr als zehn Jahre wurde die Gruppe Ferienspaß Grüntegernbach/Eibach von ehrenamtlichen Müttern gegründet. Ziel war die Ergänzung und Stärkung des Sommerprogramms der Dorfener Aktion Ferienspaß in den Gemeindeteilen Grüntegernbach und Eibach.

Das Jubiläumsjahr 2022 war mit 104 Teilnehmern und 221 gebuchten Plätzen ein voller Erfolg, teilt die Gruppe mit. Die Mütter entschieden sich demnach, die in den Jahren gesammelte Summe von 1200 Euro an örtliche Einrichtungen zu spenden. So durften sich die Grundschule Grüntegernbach-Eibach mit stellvertretendem Rektor Reinhard Heiß und Elternbeirat Andreas Unterreitmeier, der Kindergarten Grüntegernbach mit Leiterin Eva Vielhuber und Beirätin Monika Christ sowie der Kindergarten Eibach mit Leiterin Claudia Angermaier und Beirätin Christiane Baumgartner über die Spende freuen.

Jede Einrichtung erhielt ein Drittel der Summe, und Ideen für die Verwendung hatten sie schon parat. So sollen eine Gitarre und ein Baukasten angeschafft sowie Ausflüge finanziert werden.

Die Entscheidung, wer von der Spende profitieren sollte, sei relativ einfach gewesen. Schließlich spielen „kurze Wege“ für den Ferienspaß Grüntegernbach/Eibach eine wichtige Rolle. Besonders die Einbeziehung der örtlichen Vereine liege der Gruppe am Herzen, wie in der Pressemitteilung steht. Damit soll auch für Nachwuchs in den Vereinen gesorgt werden. So stehen Sportaktivitäten mit den Abteilungen des TSV Grüntegernbach oder mit den Altschützen Grüntegernbach auf dem Plan. Nachbarvereine wie DAV Taufkirchen und Fischerfreunde Lain am See runden das Angebot ab.

Für verschiedene Bastelangebote sorgen der Gartenbauverein Eibach und ehrenamtliche Mütter. Sehr beliebt sind die Besuche bei den Feuerwehren Eibach und Grüntegernbach oder beim Fliegerclub Wasentegernbach. Forstwirt und Imker Toni Bauer begeistert regelmäßig die kleinen Entdecker mit seinem Wissen und versüßt ihnen so den Sommer.

Für Überraschung im Programm ist immer die KLJB Grüntegernbach zuständig. Die kürzesten Wege hatten voriges Jahr die kleinen Köche, die mit Meisterköchin Carolin Turzin aus Buchbach ein Drei-Gänge-Menü in Räumlichkeiten der Hofbrennerei Oberkorb zubereiteten. Die Zutaten dafür wurden von den Kindern direkt aus dem anliegenden Tomatenparadies von Barbara Franzl geerntet, wo unzählige Sorten Gemüse, Blumen und Kräuter zu finden sind. Und dass Gemüse so gut schmecken kann, das hatten die Ferienkinder vorher nicht geglaubt. red