125 Jahre Marienstift Dorfen: Ein fröhliches Fest mit einem weinenden Auge

Von: Michaele Heske

Mit einem Lob für die gute Pflege dankten Stadträtin Barbara Lanzinger (l.) sowie Bürgermeister Heinz Grundner Heimleiterin Marion Prey (M.). © Michaele Heske

125-jähriges Bestehen feierte das Marienstift in Dorfen. Beim Festtag wurde aber auch deutlich: Der Mangel an Pflegekräften beeinträchtigt den Betrieb zunehmend.

Dorfen – Es war ein fröhliches Fest, und doch wurden bei aller Freude auch die aktuellen Probleme in der Altenpflege beim 125. Geburtstag des Dorfener Marienstifts deutlich: Der demografische Wandel und der Pflegenotstand. Dennoch ließen sich die Bewohner und Gäste die gute Stimmung nicht nehmen und genossen einen wunderschönen Tag bei bestem Sommerwetter.

Bei einem Rundgang durchs Haus erfuhren die Besucher viel über das Leben der Bewohner damals und heute. Aktuell leben in der städtischen Einrichtung 75 Menschen, 89 könnten stationär versorgt werden, gäbe es mehr Mitarbeiter, sagte Heimleiterin Marion Prey. Auch bei den ambulanten Diensten fehle Personal.

„Die Bewohner werden hier liebevoll und perfekt gepflegt“, wusste Bürgermeister Heinz Grundner aus eigener Erfahrung zu berichten. Der Vater des Stadtchefs wohnte am Ende seines Lebens auf dem Ruprechtsberg, so wie viele andere betagte Dorfener, die nicht mehr zuhause versorgt werden können. „Es gibt einen Zeitpunkt, da geht es nicht mehr. Im Marienstift nimmt man die älteren Menschen mit, das haben die Senioren definitiv verdient.“ Schließlich sei das städtische Alten- und Pflegeheim meist die letzte Station.

Modernste Technik in der Altenpflege demonstrierte Pfleger Klaus Prey bei Führungen durchs Haus. © Michaele Heske

Der Ruf des Hauses ist hervorragend, dementsprechend groß ist die Nachfrage. „Wir belegen nur so viele Betten, wie wir Personal haben“, sagte Prey. 15 Plätze in der Tagespflege stehen derzeit zur Verfügung, auch der Bedarf in der ambulanten Pflege ist groß. „Die Warteliste wird immer länger. Wir müssen Leute vertrösten“, bedauerte die Einrichtungsleiterin.

Man hätte sich in der Politik nicht um die Pflegekräfte gekümmert, kritisierte Prey. „Schon vor über 30 Jahren sind wir wegen der Arbeitsbedingungen auf die Straße gegangen.“ Seit 2011 ist die Krankenschwester und Betriebswirtin Chefin im Marienstift. Es liege nicht primär am Verdienst, sondern vollem an Schichtbetrieb und Wochenendarbeit, dass immer weniger Leute in die Altenpflege gehen – und am Image. „Es ist zwar kein einfacher, aber ein toller Job“, warb sie um Mitarbeiter.

Trotz aller Probleme wurde ausgiebig gefeiert. Am Büffet wurde Kaffee und Kuchen verkauft, im Innenhof tanzte der Nachwuchs des Trachtenvereins „D’Stoarösler“. Dass das Marienstift eine „Insel der Glückseligkeit“ ist, das wünschte sich Prey zum 125. Geburtstag: „Ein Zuhause für alle Bewohner und für die Mitarbeiter.“

Silke Bär leitet den ambulanten Dienst. Dabei werde ein ganzheitliches Pflege- und Betreuungskonzept erarbeitet: „Menschen im Alter zu begleiten, ihre Situation zu erleichtern , das ist eine sehr schöne Aufgabe“, sagts sie. Aber auch hier fehlten Mitarbeiter.

Gratulation des Trachtenvereins „D’Stoarösler“ zum 125. Geburtstag im Marienstift. © Michaele Heske

Pflegedienstleiterin Freyja Brönnle führte die Besucher durch das Haus – und durch die Geschichte. „Die Aussätzigen hatten am unteren Ende der Stepfen zur Wallfahrtskirche ein Häuschen, von dort aus durften sie aus angemessener Entfernung die Kirchgänger und Wallfahrer um Almosen anbetteln“, erzählte sie von Lepra und Siechtum in vergangenen Zeiten. Durch eine Stiftung sorgten damals schon die Dorfener für die erkrankten Mitbürger. Diese wurde 1890 aufgelöst und war der Grundstein zur Finanzierung des Marienstifts.

Ab 1898 war das Marienstift dann ein Altenwohnheim, wo sich die Bürger eingekauft haben, um hier ihren Lebensabend zu verbringen. Bis in die 1980er Jahre leiteten die Barmherzigen Schwestern der Vinzentinerinnen das Haus.

Heute werden im Marienstift den Bewohnern die letzten Jahre mit modernster Technik und altersgerechter Therapie erleichtert. Viele leiden an Demenz. Deshalb gehört auch Gedächtnistraining zum Angebot, ebenso wie Ayurveda- und Aroma-Massagen.

Die Stadt ist Träger des Hauses, das sich wirtschaftlich nicht immer rechnet, so Bürgermeister Grundner. „Ein Alten- und Pflegeheim ist primär keine kommunale Pflichtaufgabe. Aber für mich und den Stadtrat ist es definitiv eine moralische Verpflichtung.“