1250 Jahre Dorfen: 2023 großes Festprogramm mit „Faust“ als Höhepunkt

Von: Timo Aichele

Teilen

Bühne frei auf dem Unteren Markt (v. l.): Ernst Bartmann, Andreas Wiedermann, Susanne Holzner, Sigrid Wiedenhofer und Ludwig Rudolf freuen sich auf die Festspiele 2023. © Timo Aichele

In Dorfen wird 2023 ein großer Veranstaltungsreigen zum 1250-jährigen Bestehen der Stadt geplant. Vereine und Bürger sollen einbezogen werden.

Dorfen – Der Untere Marktplatz wird im Sommer 2023 zur großen Bühne. Dorfen will das ganze Jahr über sein 1250-jähriges Bestehen feiern. Höhepunkt soll das Festspiel mit einer Dorfener Fassung von „Faust“ werden. Dafür will das Festjahr-Team den Platz an der Marktkirche nutzen. Eine Bühne und eine Tribüne für um die 1000 Zuschauer sind schon gesetzt – wie genau das aussehen soll, weiß allerdings auch das Team um Projektleiterin Sigrid Wiedenhofer noch nicht. Und ob Richtung Altöttinger Tor ein Biergarten aufgebaut wird? „Andiskutiert haben wir das schon“, sagt Vize-Bürgermeister und Kulturreferent Ludwig Rudolf.

Das Jubiläum beziehe sich auf die erste urkundliche Erwähnung Dorfens am 28. August 773, berichtet Bürgermeister Heinz Grundner, der der Pressekonferenz zum Festjahr aus der Quarantäne per Video zugeschaltet ist. Die ersten Planungen hätten im September 2021 begonnen. „Es soll für Jung und Alt ein attraktives Festjahr werden“, verspricht Grundner.

Projektleiterin ist die neue Gemeindejugendreferentin Sigrid Wiedenhofer, die in Dorfen keine Unbekannte ist. Unter anderem war sie vor zehn Jahren im Jakobmayer „eine Frau der ersten Stunde“, sagt Grundner. Ihre Erfahrungen im Event-Bereich würden ihr zugute kommen, ist sie überzeugt.

„Wir wollen möglichst viele Bürger und Vereine einbinden“, sagt die Dorfenerin. Denn neben dem Faust, der an den Wochenenden, vom 16. Juni bis 16. Juli 2023 aufgeführt werden soll, wird noch vieles andere passieren. Zum Beispiel würden „bestehende Veranstaltungen im Jubiläumsjahr einen besonderen Touch erhalten“, sagt Wiedenhofer, die dabei nicht nur an den Hemadlenzn-Umzug denkt. Dafür habe sie schon erste Kontakte auch zu Schulen und Kindergärten sowie in die Geschäftswelt geknüpft. Etablierte Kultur-Spielstätten wolle man ebenfalls einbeziehen.

Und wenn im Sommer schon eine Tribüne auf dem Marktplatz steht, dann will das Festjahr-Team noch weiteres anbieten und „Synergien nutzen“. Ein Open-Air-Kino ist ebenso geplant wie das Sparkassen-Sommerfestival in diesem Rahmen.

Der Dorfener „Faust“ liegt wiederum in der Verantwortung von Regisseur Andreas Wiedermann, Ernst Bartmann (musikalische Leitung) und Susanne Holzner (Produktionsleitung). Ein bewährtes Team, das unter anderem im Rahmen der Reihe Opera Incognita schon viele Glanzlichter gesetzt hat. Für den Dorfener Faust „haben wir versucht, ein Theater-Musiktheater-Hybrid zu kreieren“, berichtet der Regisseur. „Wir wollen möglichst viele Facetten und Genres auf einer Bühne präsentieren.“

„Der Marktplatz ist geschlossen, aber trotzdem groß dimensioniert“, schwärmt der Regisseur – die perfekte Kulisse, um sich in ein mittelalterliches Städtchen versetzen zu lassen. Das werde Faust I gerecht, während Faust II „eine Reise vom Himmel durch die Welt, in die Hölle und zurück“ sei. „Großer Mummenschanz, große Show mit komödiantischen Elementen“ – das alles biete der klassische Theaterstoff. Lichteffekte und Pyrotechnik könnten durchaus zum Einsatz kommen.

Lesen Sie auch Der Hemadlenzn-Umzug: Dorfens wichtigster Spaziergang Wegen Corona hat der Hemadlenz ohne offizielle Organisation stattgefunden. 400 Teilnehmer haben an dem Spaziergang teilgenommen. Der Hemadlenzn-Umzug: Dorfens wichtigster Spaziergang Stephanie Lörke vom Pöckinger Faschingsclub freut sich schon auf die Auftritte der Garden und Prinzenpaare Pöcking – Rund um den Starnberger See ist normalerweise richtig was los in der fünften Jahreszeit. Da wird getanzt und gefeiert und schlüpfen die Narren in bunte Kostüme. Dieses Jahr müssen wegen der Pandemie jedoch wieder viele Bälle und Umzüge ausfallen. Um den Lesern trotzdem für einen kurzen Moment ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, veröffentlicht der Kreisbote Starnberg Faschingsfotos und-geschichten von bekannten Personen. Heute von der Präsidentin des Pöckinger Faschingsclubs, Stephanie Lörke. Stephanie Lörke vom Pöckinger Faschingsclub freut sich schon auf die Auftritte der Garden und Prinzenpaare

Allen, die sich vielleicht eher unangenehm an den früheren Deutschunterricht erinnert fühlen, verspricht Wiedermann: „Es handelt sich nicht um ein Bildungsbürgerprojekt, wir können einen Faust für jedermann präsentieren.“ Musikalisch werde er das Projekt auch auf die Beteiligten zuschneidern, betont Bartmann. Seine Vision: „Was der Jedermann für Salzburg ist, könnte der Faust für Dorfen werden.“

Es werde auch ein kompakter Abend werden und „kein 24-Stunden-Theater-Marathon“, ergänzt Wiedermann angesichts der epischen Ausmaße von Goethes Meisterwerk. Demnächst beginnt das Casting für Schauspielern, Profis dürften darunter sein. Dann folgen Statisten, Musiker, Tänzer und Bühnenbildner. Der Probenbeginn ist für Anfang 2023 geplant.

Kontakt: Wer sich einbringen will, erreicht Sigrid Wiedenhofer unter Tel. (01 57) 80 65 99 27 oder E-Mail jubilaeum@dorfen.de.