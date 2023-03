13 800 Euro bleiben in Dorfen

Von: Michaele Heske

Vertreter von Vereinen und Einrichtungen freuten sich über die großzügigen Spenden der Rotarier, die Ludwig Rudolf, Marianne Ehrler, und Claudius Siebert (Mitte, v. l.) in der Gaststätte Waitl übergeben hatten. © Michaele Heske

Der Rotary Club verteilte das meiste von den insgesamt 16 000 Einnahmen aus seinem Adventsmarkt an hiesige Einrichtungen und übergab das Geld in der Gaststätte Waitl in Dorfen.

Dorfen – Weihnachtsgeschenke kurz vor Ostern: Die gab es jetzt vom Dorfener Rotary-Club. Die Rotarier, die im vergangenen Jahr erstmals den Christkindlmarkt-Markt am Unteren Markt ausgerichtet haben, sammelten dort mit Tombola und anderen Aktionen rund 16 000 Euro an Spenden ein. Am Donnerstagabend schütteten sie in der Gaststätte Waitl 13 800 Euro an hiesige Einrichtungen und Vereine aus.

„Vorwiegend Dorfener waren auf dem Christkindlmarkt – deshalb soll das Geld auch in Dorfen bleiben, wir fördern ja soziale und kulturelle Projekte, lokal und vor Ort“, erklärte Claudius Siebert, Kassier der Rotarier. Vorab hatte Club-Sekretärin Marianne Ehrler schon die einzelnen Projekte der Institutionen ausgelotet, die seitens der Vereins als förderungsfähig galten.

Da ist beispielsweise das Dorfener Zentrum für Integration und Familie, das jetzt zusätzliche 1 500 Euro auf ihrem Konto hat: „Wir haben erstmals einen Alphabetisierungskurs gestartet“, sagte DZIF-Vorstandsmitglied Dorette Sprengel bei der Spendenübergabe. Dafür würden dringend Möbel sowie Unterrichtsmaterial gebraucht, zusätzlich soll in Patenschaften für noch nicht anerkannte Flüchtlinge investiert werden.

Die Nachbarschaftshilfe Dorfen will mit Kindern aus sozial schwachen Familien einen Ausflug in den Wildpark Oberreith unternehmen, mit der Spende sollen Busfahrt und Eintritt bezahlt werden. Und die Kinder, die mit ihren Müttern im Frauenhaus leben, dürfen künftig therapeutische Reitstunden nehmen, zudem soll ein Selbstverteidigungskurs den Frauen ihre Ängst nehmen.

Im Marienstift werden die Clowns Lotti und Muck die Bewohner unterhalten, auch sollen die Spaßmacher eine Fortbildung der Mitarbeiter zum Thema „Humor in der Pflege“ leiten. „Voll cool – das könnten wir uns ohne die großzügige Spende der Rotarier nicht leisten“, freute sich Marion Prey, Leiterin des Dorfener Altenheims.

Auch der neugegründete Förderverein St. Sebastian wurde mit 1000 Euro unterstützt. „Das ist eine gelungene Anschubfinanzierung“, erklärte Wolfgang Lanzinger, der sich für die Renovierung der Pestkapelle einsetzt. Es werde nämlich oft vergessen, so der Vorsitzende, dass es eine dritte Kirche in Dorfen gebe: „Ein Kleinod, dessen Erhalt bei der Diözese allerdings kaum Priorität hat.“ Aktuell stehe die Spenden-Sammlung für die Orgel in der Marktkirche an ersten Stelle, für St. Vitus gab es deshalb eine große Orgelpfeife vom Rotary-Club Dorfen.

Bedacht wurden außerdem alle Schulen sowie die Kitas im Gemeindegebiet. Letztere haben mit ihren Erzieherinnen Baumschmuck gebastelt und an die Tannen beim Christkindlmarkt gehängt. Für den Einsatz der Kindergarten-Kinder gibt es Buchgutscheine. „Selbst Petrus war auf unserer Seite, an einem Wochenende hatten wir sogar Schnee“, erinnerte Präsident Ludwig Rudolf an das gelungene Event im Advent.

Nach der Auflösung des Kulturellen Arbeitskreises, der über 40 Jahre für die Organisation des Christkindlmarktes verantwortlich zeichnete, fand sich zunächst kein Nachfolger. Die Losbude der Rotarier vor der Marktkirche habe seit Club-Gründung im Jahr 2001 indes Tradition. „Deshalb sind wir eingesprungen“, so Rudolf. Auch den kommenden Weihnachtsmarkt werden die Rotarier voraussichtlich wieder organisieren: „Das war zwar sehr viel Arbeit, aber die Mühe hat sich gelohnt.“

Der Rotary-Club hat aktuell 39 Mitglieder. Spontan haben sich diese entschieden, 1500 Euro an die Erdbebenopfern in der Türkei zu überweisen. „Das war eigentlich nicht geplant, aber wir haben auf das akute Ereignis reagiert, die Not in den Erdbebengebieten ist immens“, erklärte Rudolf die Beweggründe.

Material für Alphabetisierung

1500 Euro für Erdbebenopfer