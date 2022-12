17 000 Euro vom Niklbrüder-Christkind

Von: Michaele Heske

Die Bruderschaft (sitzend, v. l.): Thomas Thalmeier, Georg Stadler, Franz Jenisch, Wilhelm Mayer und Max Schmid sowie (stehend, v. l.) Klaus Steiner, Martin Eiglsperger, Martin Heigl, Bürgermeister Heinz Grundner, Walter Zwirglmaier, Robert Gerbl, Karl Hollweck, Georg Brennauer, Pater Szczepan Matula, Josef Jung und Kämmerin Maria Bauer. © Michaele Heske

Die Nikolaistiftung kümmert sich wieder um bedürftige Dorfener. Karl Hollweck ist der neue Sprecher der Bruderschaft.

Dorfen – Bedürftige Familien erhalten auch heuer von der Stadt eine besondere Bescherung: Die Nikolaistiftung schüttet 17 000 Euro Weihnachtsbeihilfe an Sozialhilfeempfänger aus. Die über 600 Jahre alte Stiftung soll nach dem Stifterwillen mildtätig wirken und unverschuldet in Not geratenen Dorfenern helfen. Damit ist sie eine wichtige Säule im sozialen Netzwerk der Stadt.

Die Versammlung der Niklbrüder tagt traditionell am Namenstag ihres Patrons – zwei Jahre fiel das Treffen am Nikolaustag allerdings wegen der Pandemie aus. Aus dem Etat werden Erwachsenen zwischen 25 und 30 Euro, Kinder zwischen 75 und 90 Euro bekommen. Bürgermeister Heinz Grundner rechnet wegen höherer Energiekosten und gestiegener Lebensmittelpreise mit einer steigenden Zahl an Leistungsempfängern. „Es hängt davon ab, wie viele Leute sich melden. Und so haben wir eine gewisse Jonglier-Masse“, sagte er bei dem Treffen im Rathaussitzungssaal.

Die Nikolaistiftung ist auch Sachaufwandsträger der Dorfener Tafel, gewährt Bildungszuschüsse für Kinder und Jugendliche einkommensschwacher Eltern oder unterstützt Einrichtungen, die sozial und mildtätig für und in Dorfen wirken. Kämmerin Maria Bauer bestätigte, dass es bei der finanziellen Lage und Entwicklung der Stiftung „keine wesentlichen Veränderungen“ gegeben habe. Sie stehe weiter auf einer mehr als soliden Finanzbasis.

Das Bilanzvolumen der Stiftung betrug 4,76 Millionen Euro, das Eigenkapital knapp 4,75 Millionen Euro. Die Barmittel liegen bei knapp 659 000 Euro. Das Vermögen bilden Grundbesitz und Immobilien, vor allem aber der Nikolai-Stiftungswald.

Aus der Bewirtschaftung des an die Stadtwerke verpachteten Niklholzes kommt auch ein großer Teil der Einnahmen. 21 400 Euro wurden heuer damit verdient. Bei der Vermögensverwaltung setzt die Stiftung längst nicht mehr nur auf den Wald, sondern auch auf Grundstücks- und Immobilienwerte. 37 000 Euro Einnahmen kommen durch Vermietung und Erbpachterträge herein.

Stadtwerke-Geschäftsführer Klaus Steiner berichtete, dass 30 Prozent der Biomasse aus dem Niklholz komme. „Wir haben uns zu sehr abhängig von Russland gemacht.“ Deshalb sei die heimische Energie und eine klimaneutrale Versorgung auch so wichtig: „Das Interesse an umweltfreundlichem Strom ist gigantisch.“

Noch sei der Wald in gutem Zustand, allerdings dürfe man künftig nicht ausschließlich auf Fichten setzen, erklärte Revierförster Walter Zwirglmaier. Deshalb werde der stiftungseigene Wald mit Douglasien und Kastanien aufgeforstet. „Wir brauchen Mischwald – bei den extremen Veränderungen wissen wir nicht, wohin die Reise geht. Aber wir haben die Hoffnung, dass einige Baumarten überleben und der Wald erhalten bleibt.“

Bruderschaftssprecher Georg Brennauer legte sein Amt nieder: „Jetzt sollen mal Jüngere ran“, erklärte er. Sein Nachfolger ist der langjährige Vize, Karl Hollweck, zum stellvertretenden Bruderschaftssprecher wurde Robert Gerbl gewählt.

Zwei Anwärter stellten heuer einen Antrag, um sich in die Bruderschaftsliste eintragen zu lassen: Stadtpfarrer Stephan Matula als Stiftungskaplan und Stadtrat Josef Jung, der neue Stiftungsreferent, die beide qua ihres Amtes ohnehin zu den Teilnehmern des Treffens gehörten.

„Je enger die Verbindung, desto besser“, sagte Grundner. Wer in die zwölfköpfige Bruderschaft aufgenommen werden will, muss sich in der Bruderschaftssitzung persönlich bewerben. Über 60 Anwärter stehen auf der Warteliste. Nur wenn ein Niklbruder verstirbt oder verzichtet, rückt ein Anwärter nach.