17 Hochwasser-Hotpots rund um Dorfen

Zum reißenden Strom wurde die Staatsstraße 2084 am 30. August 2021 in Schwindkirchen. Seit dem Bau der A 94 finden dort regelmäßig Überflutungen statt.

Konzept für Sturzfluten-Risikomanagement

Das kommunale Konzept für Sturzfluten-Risikomanagement ist fertig. Die Stadträte diskutieren vor allem über Schwindkirchen, wo die Probleme durch die A 94 ausgelöst wurden.

Dorfen – Das neue Konzept zum kommunalen Sturzfluten-Risikomanagement bedeutet für die Stadt Dorfen gewaltige Hausaufgaben und – sollten sie alle umgesetzt werden – millionenschwere Investitionen. 17 Hochwasser-Hotspots listet die Studie auf, die Ende 2018 in Auftrag gegeben worden war. Gerade die Ereignisse der vergangenen Jahre unterstreichen die Dringlichkeit. In der Sitzung des Umwelt-, Natur- und Klimaausschusses wurden erstmals die Risikosteckbriefe für jeden gefährdeten Bereich öffentlich vorgestellt. Entsprechend groß war das Interesse: Über 40 Zuhörer drängten sich am Mittwochabend im Sitzungssaal des Rathauses.

In Workshops soll der Stadtrat nun eine Prioritätenliste erarbeiten. Schließlich sind es teure und langwierige Projekte, die oft Grundstücksverhandlungen und aufwendige Genehmigungsverfahren mit sich bringen.

Das vorliegende Konzept beinhaltet auch noch keine baureifen Planungen. Vielmehr wurden hydraulische Simulationsmodelle erstellt, die Gefährdungslagen durch hundertjährliche Starkregenereignisse abbilden. Daraus wurden Schutzmaßnahmen abgeleitet.

Der Ausschuss beschloss allerdings einstimmig, drei Maßnahmen vorzuziehen:

1. den Schutz Oberdorfens vor dem Seebach. Ende August 2021 war dort eine ganze Siedlung derart abgesoffen, dass 200 Menschen evakuiert werden mussten.

Wegen der Dramatik der Ereignisse läuft dieses Projekt schon. Am kommenden Montag stellt das Ingenieurbüro Aquasoli in einer Anwohnerversammlung eine detaillierte Planung vor.

2. den Schutz Grüntegernbachs vor dem Baderbächlein. Dort sind ein ganzes Wohngebiet und das Feuerwehrhaus bedroht. „Hier hatten wir schon zweimal die Situation. Da können wir nicht auf eine Priorisierung warten“, erklärte Tiefbauamtsleiter Jürgen Dietrich.

3. der Schutz Schwindkirchens vor dem Görgenbach.

Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) warnte vor Illusionen, dass das gesamte Gemeindegebit in kürzester Zeit hochwassersicher gemacht werden könne. Das Konzept zeige die Punkte auf, „an denen wir in den nächsten Jahren Sicherheit schaffen wollen“. Die Wichtigkeit für die Zukunft unterstrich Martin Heilmeier (LDW): „Es darf uns nicht mehr passieren, dass wir Bebauungspläne ins Hochwasser reinsetzen.“

+ Das Baderbächlein bedroht Grüntegernbach bei einem hundertjährlichen Starkregenereignis. Entlastung soll ein Rückhaltebecken (pink) oberhalb des Ortsteils bringen. © Florian Brodrecht / Spekter

Der Görgenbach war vom Büro Spekter aufgrund der Simulationen zunächst nicht als Hotspot identifiziert worden. Doch wegen jährlicher Überschwemmungen in der jüngeren Vergangenheit ist die Stadt dort bereits tätig. Schwindkirchen wurde daher nachträglich in das Konzept aufgenommen. Der konkrete Risikosteckbrief wird derzeit erarbeitet.

Gerade diese Überflutungen empörten die Räte im Ausschuss. Die Probleme treten nämlich erst seit Bau der A 94 auf. Die Autobahngesellschaft habe mehrfach Hinweise auf die Entwässerung ignoriert und funktionierende Verrohrungen überbaut, schimpfte Dietrich. Die Straßenentwässerung münde teils in der Landschaft.

„Wir kämpfen mit der Autobahngesellschaft schon seit Jahren darum“, berichtete der Leiter des städtischen Tiefbauamts. Beim Starkregen am Pfingstsonntag 2022 wurden wieder einige Anwesen in Schwindkirchen überschwemmt. Anwohner haben dies der Stadt gemeldet, die wiederum kurz darauf eine in einer E-Mail bei der Autobahn GmbH um Aufklärung über Einleitungsstellen und -mengen in den Görgenbach bat.

„In Kaidach wird eine 600er-Leitung direkt auf Gebäude zugeleitet“, beschrieb Dietrich. Das habe die Stadt bereits 2019 bei Landratsamt, Autobahndirektion und Wasserwirtschaftsamt gemeldet. Auf eine Antwort wartet das Rathaus seither vergeblich. Überflutungen hätten sich jährlich wiederholt – „Aber es passiert nix“.

Um das Problem in Griff zu bekommen, hat die Stadt bereits auf eigene Initiative ein Rückhaltebecken gebaut. 2020 habe es noch nicht die gewünschte Wirkung gezeigt, nach einem Umbau sei es dann 2021 besser gewesen, berichtete Dietrich. Diese Eigeninitiative sei nötig gewesen. „Denn wir uns darüber mit der Autobahngesellschaft streiten, dann tun wir das in fünf Jahren immer noch“, erklärte der Fachbereichsleiter.

„Es ist mehr als ärgerlich, dass wir von anderen Behörden im Ungewissen gehalten werden“, kritisierte Grundner. Dieses Verhalten ziehe sich „wie ein roter Faden“, durch den gesamten Genehmigungs- und Bauprozess der A 94, meinte auch Günther Drobilitsch (GEM).

„Die Schwindkirchener sind Opfer des ÖPP-Verfahrens geworden“, schloss Heiner Müller-Ermann (SPD). Denn die Aufteilung der Kompetenzen zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft habe zu einer „Aufhebung der Kontrollmöglichkeiten“ geführt. Er forderte, vor allem die Regierung von Oberbayern als Genehmnigungsbehörde in die Pflicht zu nehmen.