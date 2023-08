200 Kinder in Dorfen und Umkreis schwimmen dank BRK-Wasserwacht nun besser

Von: Lea Warmedinger

Teilen

Die Dorfener Wasserwacht hat sich diesen Sommer für die Sicherheit von Kindern im Wasser eingesetzt. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Trotz vieler personeller Ausfälle hat sich die Ortsgruppe Dorfen der BRK-Wasserwacht in diesem Sommer wieder an der Aktion „Bayern schwimmt“ beteiligt. Dank dieser können nun rund 200 Kinder aus Dorfen, Lengdorf und St. Wolfgang besser schwimmen.

Dorfen – Wie die Dorfener Wasserwacht mitteilt, hat die Aktion „Bayern schwimmt“ das Ziel, die Schwimmfähigkeit von Kindern zu fördern und die Zahl der Badeunfälle zu reduzieren. Dieses Ziel wurde an den beiden Dorfener Grundschulen Nord und Süd sowie an den Schulen in Eibach und Schwindkirchen und dem Sonderpädagogischen Förderzentrum Dorfen verfolgt. Damit hat die Wasserwacht 150 Kinder auf dem Weg zum besseren Schwimmen begleitet.

Zudem unterstützten Ausbilder und Helfer des Fachdienstes Schwimmen der Ortsgruppe bereits im Frühjahr die Grundschulen Lengdorf und St. Wolfgang beim Schwimmunterricht im Hallenbad in Haag. Um Pfingsten wurden mit knapp 30 Kindern Wassergewöhnungs- und Schwimmkurse abgehalten. Etwa 30 weitere Mädchen und Buben nahmen zu Beginn der Sommerferien an einem Schwimmkurs teil, dieser fand allerdings unter erschwerten Bedingungen wie schlechtem Wetter und kaltem Wasser statt, wie die Wasserwacht berichtet. Somit haben insgesamt etwa 200 Kinder aus Dorfen und Umgebung ihre Schwimmfähigkeit verbessert.

Zusätzlich bildete die Wasserwacht Dorfen in diesem Sommer Eltern der Grundschule Lengdorf und Lehrkräfte zu Rettungsschwimmern aus. Die 15 neu Ausgebildeten werden künftig die Schulen beim Schwimmunterricht unterstützen können.

Die Schwimmausbilderin Renate Tischler appelliert an die Eltern, das Erlernte nun zu festigen: „Gehen Sie mit ihren Kindern schwimmen – nur geübte Schwimmer sind sichere Schwimmer“.

Wer Interesse daran hat, den Spaß am Sport mit der Freude am Helfen zu kombinieren, kann die Wasserwacht Dorfen aktiv oder als förderndes Mitglied unterstützen. Infos dazu gibt es im Internet auf www.dorfen.wasserwacht.de.