Voglwuid zur Ostsee-Rallye

Spaß mit Benefizcharakter hat das Team „The Fast and the Voglwuidn“. Bis ihre Rallyeautos einsatzbereit sind, wollen sie die geplante Spendensumme einspielen. Dazu gibt’s am Samstag, 18. Mai, einen Benefizlauf in Schwindkirchen. Mitorganisatorin ist Carolin Blasi (3. v. r.).

21 Abenteuerlustige aus Schwindkirchen und Umgebung

Knapp 8000 Kilometer, zehn Länder, 16 Tage Abenteuer. Das ist die Rallye „Baltic Sea Circle“, die am 15. Juni in Hamburg startet und am 30. Juni dorthin zurückkehrt. Dabei sind Hobby-Fahrer und Rallye-Erprobte. Sie haben so klangvolle Namen wie „Die Seebären“, „Stardriver“ oder „Küstenkinder“. 250 Teams machen sich auf den Rundkurs an der Ostsee. Aus Schwindkirchen und Umgebung kommt das Team Orientdrift „The Fast and the Voglwuidn“ mit 21 Teilnehmern.