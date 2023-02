4000 Hemadlenzn strömen in die Stadt

Von: Alexandra Anderka, Michaele Heske

Teilen

Gemeinsamkeit wird bei den Hemadlenzn groß geschrieben. Alle schunkeln, singen und feiern zusammen. © Michaele Heske

Nach zwei Jahren feiern die Dorfener ihren Nationalfeiertag wieder ausgelassen wie früher. Auch die Polizei ist zufrieden, denn alles ist friedlich verlaufen.

Dorfen – „Nur noch einmal schlafen“, schrieb Alfred Mittermeier, Kabarettist und bekennender Hemadlenz-Fan, am Mittwoch auf Facebook, „Ich bin bereit für einen famosen Unsinnigen!“

Nicht nur Mittermeier fieberte dem Dorfener Nationalfeiertag entgegen, auch mehrere Tausend andere, schließlich war das Spektakel 2021 ausgefallen und vergangenes Jahr hatte es nur einen Spaziergang mit 300 Teilnehmern gegeben.

Schon am frühen Morgen spuckte die Südostbayern-Bahn massenweise weiß gewandete, gut gelaunte Gruppen aus ihren Waggons. Die Einheimischen glühten derweil in den Wirtshäusern bei einem Weißwurstfrühstück vor – eine notwendige Grundlage.

Bei den Armstorfern ist es Brauch, nach dem Besuch beim Dorfwirt auf dem Weg nach Dorfen kurz beim Kloster Halt zu machen und den Schwestern ein närrisches Ständchen zu singen.

Winter austreiben: Mit dem Verbrennen der Lenzn-Puppe verabschieden sich die Närrischen von der kalten Jahreszeit. Winter austreiben: Mit dem Verbrennen der Lenzn-Puppe verabschieden sich die Närrischen von der kalten Jahreszeit. © Weingartner

Auch im Dorfener Rathaus gab es früh morgens ein Stelldichein. Bürgermeister Heinz Grundner hatte zum Weißwurstfrühstück in den Sitzungssaal geladen. Das genossen unter anderem Klaus Steiner, Chef der Stadtwerke Dorfen, Kreismusikschulleiter Peter Hackl – „Ich bin Dorfener durch und durch“ – und Kreisheimatpflegerin Sandra Angermaier: „Ich hab mich so über die Einladung gefreut, das ist eine wunderbare Tradition.“

Tradition hat der Hemadlenz auch bei Landrat Martin Bayerstorfer: „Seit mehr als 30 Jahren bin ich dabei, ich habe noch keinen versäumt. An diesem Tag halte ich mir den Vormittag von Terminen frei“, erzählte der froh gelaunte Kreischef und lobte sogleich die Stadt für ihr Sicherheitskonzept.

Erstmals gab es beim Hemadlenz professionelle Security. Zwei Mitarbeiter nahmen ihre Aufgabe sehr ernst. Beim Zug zum Unteren Tor geleiteten sie KG-Präsident Martin Pommer und seine Führungsmannschaft so präsent und staatstragend, als ob es sich um einen wirklichen Präsidenten handeln würde. Aus allen Ecken und Enden der Stadt waren die Hemadlenzn nun in die Stadt geströmt, „der Zug war so lang wie noch nie“, meinte auch der KG-Päsident.

Unten angelangt, weckten die Närrischen mit lautem „Aufsteh’“ das Prinzenpaar Susanne I. und Matthias I. auf, die dann unter Jubel über die Leiter zum Volke herabstiegen. Daraufhin intonierte die Stadtkapelle Dorfen für die tanzenden Narren die Faschingshymne der Stadt: „Oh, du Himmel auf Erden!“

Weiter ging’s zurück zum Rathaus, wo der Bürgermeister abgeholt wurde. Schon zum 15. Mal stieg er aus dem Fenster des Friedberger Hauses, das auch noch zum Rathaus gehört. Natürlich sei der Hemadlenz für ihn ein Pflichttermin, sagte er lachend, aber einer für den er eigentlich Vergnügungssteuer zahlen müsste. „Das wird heute ein toller Tag“, war sich der Stadtchef schon am Morgen sicher und er sollte recht behalten.

Die Gemeinsamkeit macht es wohl aus, was den Unsinnigen Donnerstag in Dorfen, der Stadt der Hemadlenzn, wo Humor und Gaudi glänzn, so besonders macht. Jung und alt, arm und reich, bekannt und auswärtig, alle kommen sie zusammen, ratschen, treffen sich und feiern.

Daniel Steinweber (33), Pressesprecher der KG, ist schon zum 33. Mal dabei: „Von mir gibt es Fotos als Baby, da haben mich meine Eltern im Leiterwagen durch die Stadt gezogen“, sagte er und meinte, dass er noch nie so viele Menschen beim Umzug erlebt habe wie heuer: „Um die 4000 Teilnehmer“, schätzte er. Seine Annahme bestätigte die Polizei in Dorfen. Auch die Ordnungshüter zählten weit mehr als 4000 Hemadlenzn. Dass am Ende die Puppe – auch heuer pünktlich um 12 Uhr – verbrannt wurde, fand Steinweber in Ordnung: „Wir müssen ja den Winter austreiben – damit auch in den kommenden Wochen das Wetter so schön bleibt wie heute am Unsinnigen Donnerstag.“ Und das hätte nicht schöner sein können. Deshalb ist KG-Urgestein Sabine Lenffer, wie auch schon bei der Belcanto-Nacht, überzeugt: „Petrus ist ein Dorfener.“

Junggesellinnenabschied: „De Depf“ aus Taufkirchen ließen es am Unsinnigen Donnerstag in Dorfen krachen. Verena Eckart (r.) ist die Braut. © Michaele Heske

Melanie und Michael Ammann aus Dorfen waren mit ihren beiden kleinen Kindern unterwegs, selbst das Baby, erst wenige Wochen alt, trug ein Hemadlenzn-Hemd über dem Strampelanzug. „Früh übt sich – wir sind Dorfener, das ist bei uns Tradition.“

Diese Tradition erlebten Emily Oberth (8) und ihre Mama Lisa zum ersten Mal. „Wir sind im August von Poing hierher gezogen und sind schon sehr gespannt, was uns da erwartet.“

Jedes Jahr kommen „De Depf“, eine lustige Mädelsrunde aus Taufkirchen. Heuer haben sie sich mit pinken Mützen ausgestattet und ihren Ausflug gleich in einen Junggesellinnenabschied verwandelt, denn Verena Eckart heiratet im März. Nach dem offiziellen Teil ging es für die Mädels noch ins Tonwerk zur „After Hemadlenz-Party“.

Kreativität ist auch bei so manchem Hemadlenzn angesagt: Dieser zeigte sich gut beschirmt. © Weingartner

Manuel Schreiner aus St. Wolfgang kommt ebenfalls regelmäßig zum Hemadlenz, an seiner Seite stand in diesem Jahr erstmals Nadja Kormec aus der Ukraine. „Wir haben sie auf den Umzug vorbereitet“, sagte Schreiner. Die Ukrainerin freute sich: „So viele Leute in weißen Kleider – so einen Umzug habe ich noch nie gesehen.“ Sie hob Bonbons auf, die aus den Fenstern geworfen wurden, war ganz begeistert von dem bunten Treiben. Auch in ihrer Heimat werde gefeiert, die Masleniza, ein dem Karneval verwandtes Ereignis kurz vor Beginn der orthodoxen Fastenzeit.

Offiziell beendet ist der Hemadlenz mit dem Verbrennen der Lenzn-Puppe, heuer wurde aber noch lange weitergefeiert, vor der Bar Amore und an den Ausschank-Buden, die in der ganzen Innenstadt verteilt waren. Jugendliche hatten teilweise ihre eigenen Musikboxen dabei und wippten zu ihrem Sound.

After Hemadlenz Party war im Tonwerk angesagt. Unter Herzchenhimmel – die Deko stammt noch vom Valentinstag – feierte die Jugend dort weiter. © Michaele Heske