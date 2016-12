57-Jähriger um 900 Euro betrogen

Vermeintlicher 50 000-Euro-Gewinn

Dorfen - Einem Telefonbetrüger ist ein 57-Jähriger aus dem Gemeindebereich Dorfen auf den Leim gegangen. Nun ist er 900 Euro los.

Dabei hatten ihm Beamte der Polizeiinspektion Dorfen noch zur Vorsicht geraten. Der Mann hatte laut Polizeibericht am Mittwoch in der Wache angerufen und erzählt, dass ihm telefonisch ein 50 000-Euro-Gewinn in Aussicht gestellt worden sei. Für die Überbringung des Geldes müsse er jedoch 900 Euro zahlen.

In mehreren Gesprächen rieten die Beamten dringend von Zahlungen jeglicher Art ab. Der Anrufer kaufte dennoch Gutscheinkarten im Wert von 900 Euro und übermittelte die Codes dem anonymen Anrufer. Dieser teilte daraufhin mit, dass es sich um ein Versehen gehandelt und der 57-Jährige sogar 100 000 Euro gewonnen habe. Dafür müsse er aber weitere 5000 Euro bezahlen. Dies kam dem Mann dann doch suspekt vor und er kontaktierte erneut die Inspektion.

Ein Geldtransporter traf nie ein. Die Polizei weist darauf hin, dass bei seriösen Gewinnen keine Übermittlungskosten anfallen.

Rubriklistenbild: © dpa