79 000 Euro für den Faust

Von: Alexandra Anderka

Freude über den Zuschuss vom Freistaat, den Staatsminister Markus Blume (M.) persönlich an (v. l.) Projektleiterin Sigrid Wiedenhofer, Komponist Ernst Bartmann, Bürgermeister Heinz Grundner und Kulturreferent Ludwig Rudolf übergab. © Alexandra Anderka

Dorfen - Staatsminister Markus Blume übergibt den Förderbescheid aus dem Kulturfonds Bayern. 79 000 Euro gibt es als Zuschuss für den Faust in Dorfen.

Dorfen – Das Freilufttheater „Faust in Dorfen“ wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst mit 79 000 Euro gefördert. Das Geld stammt aus dem Kulturfonds Bayern. Gestern kam Markus Blume, bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, nach Dorfen, um den Förderbescheid der Stadt, vertreten durch Bürgermeister Heinz Grundner, Kulturreferent Ludwig Rudolf, Projektleiterin Sigrid Wiedenhofer, sowie dem Produktionsteam Faust, vertreten durch Ernst Bartmann, zu übergeben.

Blume habe schon gehört, das Dorfen die „Kulturhauptstadt im Landkreis“ sei. Der Kulturfonds fördert laut dem Minister nur „Herausragendes“, wozu die Faust-Inszenierung anlässlich der 1250-Jahr-Feier zähle. Die Vorhaben sollten grundsätzlich von überregionaler, zumindest aber von überörtlicher Bedeutung sein, was ebenfalls zutreffe. Er finde es „toll, was ihr in Dorfen auf die Beine stellt, dabei den ganzen Ort mitnehmt und hier so viel wert auf Kultur “ gelegt werde. Besonders gefiel dem Staatsminister, dass das Freiluft-Theater nicht „irgendwo außerhalb“, sondern „mitten im Herzen der Stadt passiert“.

Bürgermeister Heinz Grundner bedankte sich für die großzügige Förderung. Die 79 000 Euro seien ein stattlicher Beitrag zu der insgesamt rund 300 000 Euro teuren Faust-Inszenierung.

Neben der finanziellen Unterstützung stellte Kulturreferent Ludwig Rudolf „die Würdigung der Bemühungen“ durch den Freistaat in den Vordergrund.

Musiker und Komponist Ernst Bartmann hatte dem Minister eingangs die Intention der Inszenierung erläutert und gemeint: „Es war schon beeindruckend, als nach den beiden Aufführungen am Wochenende die Mitwirkenden, davon 200 aus Dorfen, am Ende auf der Bühne standen und bejubelt wurden.“

Bürgermeister Grundner betonte, dass das Stück „was sehr Verbindendes“ habe. „Alle Altersklassen sind vertreten, von 13- bis 85-Jährige.“ Projektleiterin Sigrid Wiedenhofer lud den Minister ein, sich den „Faust in Dorfen“ anzuschauen. „Ein paar Karten gibt es für die restlichen sechs Aufführungen schon noch.“ and