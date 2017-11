Wer hat Gustav Backhaus gesehen?

Hubschrauberlärm hat am Donnerstagabend und Freitagvormittag die Dorfener aufgeschreckt. Die Polizei sucht nach dem 92-jährigen Gustav Backhaus. Auch Hunde wurden eingesetzt.

Die Polizei Dorfen sucht nach dem 92-jährigen Gustav Backhaus – unter anderem mit Hubschraubern und Hunden. Seit Donnerstagnachmittag wird der Rentner vermisst. Er verließ laut Polizei am frühen Nachmittag seine Wohnung in Dorfen und fuhr mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung. Bis zum Abend kehrte er nicht in seine Wohnung zurück. Die Polizei geht davon aus, dass der 92-Jährige aufgrund seiner langen Abwesenheit mittlerweile ärztlicher Hilfe bedarf. Der Vermisste ist 1,65 bis 1,69 Meter groß, hat eine schmächtige Figur, lichtes graues Haar und ist vermutlich bekleidet mit einem dunkelgrünen Parka, einer braunen oder blauen Hose. Eventuell trägt er auch einen Hut. Unterwegs ist er mit einem rostbraunen Damenfahrrad mit einem auffälligen grünen Schloss. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Dorfen, Tel. (0 80 81) 9 30 50.