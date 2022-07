Streit um Schallschutz: A 94-Klage darf die Stadt Dorfen nichts kosten

Von: Timo Aichele

Streitobjekt: die gläsernen Spritzschutzwände auf den A94-Brücken. © fib Foto Ess Winfried 0049/173/5

Nur wenn die Rechtsschutzversicherung zahlt, hält Dorfen an der Attacke auf den Planfeststellungsbeschluss fest.

Dorfen – Der Kampf gegen die Isentalautobahn ist gespickt mit Niederlagen und Enttäuschungen – immer noch. Die Stadt Dorfen versucht, nachträglich die Rechte der lärmgeplagten Anwohner durchzusetzen. Doch die Chancen scheinen gering zu sein. „Der von uns beauftragte Anwalt gibt der Klage nur sehr mäßige Aussichten“, berichtete Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) am Mittwoch dem Bau- und Verkehrsausschuss. „Es ist mit einer Klageabweisung oder einer krachenden Niederlage zu rechnen.“

2021 hat die Stadt Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht. Attackiert wird die Änderung des Planfeststellungsbeschlusses im Jahr 2015. Auf dem Verwaltungsweg, also ohne Öffentlichkeit und ohne Beteiligung der Anrainerkommunen, sind damals die Schallschutzwände auf Brücken umgeplant worden. Wirksame Absorber wurden durch durchsichtige Spritzschutzwände ersetzt, die den Lärm nicht so gut eindämmen, aber die Landschaft besser zur Geltung bringen.

Nun stelle sich die Frage, wie die Stadt vorgehen solle, sagte Grundner. Denn mit einem verlorenen Prozess „haben wir genau das Gegenteil erreicht“, argumentierte er. Dann werde man auch inhaltlich ins Unrecht gesetzt.

Juristisch sei es zudem so, dass die Stadt Dorfen für ihre eigenen Interessen vor Gericht ziehen dürfe, zum Beispiel bei negativen Auswirkungen auf die Bauleitplanung – aber nicht wegen der Betroffenheit einzelner Bürger, erläuterte Grundner. „Das, was wir da beklagen, ist vom eigenen Interesse nicht abgedeckt“, deklinierte er die juristische Logik durch. Es helfe ja niemandem, „wenn wir uns à la Don Quichote in Windmühlenflügeln verheddern“, meinte er.

„Wir sollten den Weg weitergehen“, setzte dem Günther Drobilitsch (GEM) entgegen. „Das können wir uns nicht gefallen lassen. Die haben unsere Lebensqualität mit Füßen getreten“, pflichtete Martin Heilmeier (LDW) bei. Und Heiner Müller-Ermann (SPD) widersprach der Auffassung, dass die Niederlage vor dem Verwaltungsgerichtshof automatisch so wahrgenommen werde, dass Dorfen im Unrecht sei.

Der gewählte Ansatz sei in der Tat ungewöhnlich, meinte der Genosse. Es gehe darum, „einen von vorne herein rechtswidrigen Planfeststellungsbeschluss zu ändern“. Um das zu rechtfertigen, habe die Regierung von Oberbayern damals den Einbau eines lärmmindernden Fahrbahnbelags in die Unterlagen geschrieben, so Müller-Ermann. Der Belag sei aber schon vorher um drei Dezibel leiser ausgelegt gewesen – ein Ausgleich habe also nicht stattgefunden. „Mit diesem Trick hat die Regierung dem ÖPP-Unternehmen ermöglicht, seinen Gewinn zu steigern. Unerträglich!“, schimpfte Müller-Ermann.

Die Finanzen waren für den Ausschuss schließlich entscheidend. Nach einer ersten Auskunft sei ein Verfahren zumindest in der ersten Instanz von der kommunalen Rechtsschutzversicherung abgedeckt, berichtete Grundner. „Es ist aber fraglich, ob das nach der negativen Einschätzung unseres Anwalts so bleibt.“ Dann sei zu befürchten, dass die Stadt Verfahrenskosten von 10 000 bis 20 000 Euro zu tragen habe.

Daher stimmte der Ausschuss über zwei Varianten ab. Die härtere Haltung fiel mit 5:5 Stimmen durch. Wenn die Rechtsschutzversicherung nicht zahlt, wird der Klageweg also nicht weiter beschritten. Im Falle der Kostenübernahme streitet die Stadt aber weiter fürs Recht der Lärmgeplagten. Dieser Beschluss fiel einstimmig.