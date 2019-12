Auf der A94 hat es am Montagabend bei Dorfen gekracht. Der Verursacher dürfte viel zu schnell dran gewesen sein. Die Fahrspur Richtung Passau war eineinhalb Stunden gesperrt.

Dorfen – Viel zu schnell auf der A 94 in Richtung Passau unterwegs gewesen ist am Montagabend ein Ungar am Steuer eines BMW. Gegen 20.15 Uhr übersah er nach der Anschlussstelle Dorfen einen Fiat 500 vor sich, der von einer Frau aus dem Kreis Altötting gesteuert wurde. Beim Versuch auszuweichen prallte der BMW zunächst gegen einen Fahrbahnteiler, ehe er den Fiat laut Zeugen regelrecht „abschoss“. Beide Autos drehten sich um die eigene Achse. Der Verursacher erlitte leichte Verletzungen. Die Frau blieb unversehrt.

Im Einsatz waren die Autobahnpolizei Mühldorf, mehrere Rettungswagen sowie die Feuerwehren Lengdorf, Dorfen und St. Wolfgang. Die A 94 war eineinhalb Stunden komplett gesperrt. ham