Unfall mit Wohnmobil auf der A94 bei Dorfen

Von: Hans Moritz

Erheblichen Schaden richtete der BMW an, dem auf der A94 ein BMW ins Heck geprallt war. © W. Ess/FiB

Erneut hat sich auf der A94 durchs Isental ein Unfall ereignet, der den Verkehr zeitweise zum Erliegen brachte.

Dorfen m Am Dienstagnachmittag war ein Wohnmobil mit Altöttinger Kennzeichen auf der A94 in Richtung Passau unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Dorfen und Schwindegg (Kreis Mühldorf) nahte von hinten ein BMW aus dem Berchtesgadener Land. Aus noch ungeklärter Ursache krachte der Wagen dem rollenden Heim unweit der Ausfahrt Schwindegg ins Heck. An beiden Fahrzeugen entstand beträchtlicher Schaden. Verletzt wurde niemand.



Die Leitstelle alarmierte die Feuerwehren St. Wolfgang, die Kreisbrandinspektion Erding und die Autobahnpolizei Mühldorf. Die Feuerwehr band auslaufende Stoffe und sperrte die Richtungsfahrbahn Passau zeitweise komplett, ein Stau war unvermeidlich. Bei Dorfen floss der Verkehr von der A94 ab. ham