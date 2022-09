Ab jetzt heißt es „God Save The King“: Dorfener zum Tod der Queen

Von: Michaele Heske

Teilen

Queen Elizabeth II. ist am Donnerstag verstorben. © Scott Heppell

Briten aus Dorfen und Taufkirchen sprechen über den Tod von Queen Elizabeth II. und ihren Nachfolger Charles.

Dorfen – Queen Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das Vereinigte Königreich trauert um die Monarchin. Aber auch in Dorfen und Taufkirchen steht die britische Flagge auf Halbmast. Bewegt ist Claire Janocha, die aus Wokingham, eine Stunde von London entfernt, stammt. Die 52-jährige Engländerin lebt seit 22 Jahren in Dorfen.

Gleich nachdem sie vom Tod der Königin hörte, telefonierte sie mit ihrer Mutter: „Ich musste sie sofort anrufen, für meine Mum ist das eine Katastrophe – wir sind alle zutiefst betrübt.“ Ihre Mutter war zwölf Jahre alt, als Elisabeth den Thron im Jahr 1952 bestieg, diese erinnere sich sogar noch an den Vater der Queen, König George VI.“, erzählt Janocha. Jetzt gehe eine Ära zu Ende: „Die Königin war immer da.“

Elizabeth II. sei eine Frau gewesen, die von der ganzen Welt respektiert wurde, so die Lehrerin, die an der Europäischen Schule in München unterrichtet und die wegen der Liebe in die Isenstadt kam. In Bangkok hatte sie ihren späteren Mann Harlad Janocha kennengelernt und zog mit ihm nach Dorfen.

Claire Janocha stammt aus England und lebt seit 22 Jahren in Dorfen. © Michaele Heske

„Sie repräsentierte Großbritannien voller Würde“, sagt Claire Janocha. Die 52-Jährige ist mit der Monarchie aufgewachsen: „Ich finde es schön, dass wir ein Königshaus haben, es fühlt sich irgendwie richtig an.“ Die Queen habe das Königreich zusammengehalten, meint die Wahl-Dorfenerin. Und dabei immer Haltung gezeigt, ohne die eigene politische Meinung zu zeigen. Erst vor wenigen Tagen ernannte die Königin als letzte Amtshandlung Premierministerin Liz Truss. „Elizabeth II. hat bis zum Schluss ihre Pflicht erfüllt. Und dabei für Stabilität im Land gesorgt“, so Janocha.

„Ich finde es richtig, dass Charles König wird.“ Er habe lange auf die Thronfolge gewartet, seinen eigenen Weg gefunden und die Mutter voller Respekt behandelt. Immerhin sei Charles III. auch schon 73 Jahre alt: „Ein würdiger Nachfolger.“ Möglich, dass der König nun politisch etwas bewege, spekuliert die Englischlehrerin: „Aber als König schlüpft er nun in eine andere Rolle, in der primär Contenance gefragt ist.“

Die Skandale im Königshaus haben die Britin nie interessiert: „Das haben die Zeitungen so hochgespielt. Das sind doch alles junge Leute, die ihr eigenes Leben haben.“ Beim Tod von Prinzessin Diana am 31. August 1997 war sie längst nicht so betroffen wie beim Ableben der Queen: „Da geht jetzt eine außergewöhnliche Herrscherin.“

Auch Peter Gard aus Cornwall, der seit acht Jahren in Taufkirchen lebt, ist bewegt über den Tod der Königin: „Sie war immer da, mein ganzes Leben lang.“ Außerdem, so der 40-jährige Fußball-Fan: „Die Nationalhymne ändert sich jetzt. Wir können nicht mehr ,God Save The Queen‘ singen.“