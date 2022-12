Abgehängt vom Kundenstrom: Dorfener Einzelhändler klagen über B15-Sperrung

Von: Michaele Heske

Teilen

Klare Worte: Förderkreis-Vorsitzender Stefan Tremmel bei seinem Bericht. Heuer 100 000 Euro für „Brücken-Tage“ © Michaele heske

Der Förderkreis Dorfen fordert ein schnelleres Ende der Brückenbauarbeiten.

Dorfen – „Dorfen hoid zam“ – gerade jetzt während des Brückenbaus und der Sperrung der B15, sei der Wahlspruch des Dorfener Einzelhandels mehr denn je Programm. Das erklärte Stefan Tremmel, Vorsitzender des Förderkreises Dorfen, in der Jahreshauptversammlung am Montag. 160 Mitglieder zählt der Gewerbeverein: „Wir haben einen stetigen Zuwachs“, sagte Tremmel.

Neu im Förderkreis ist etwa die Bar Amore, in der sich gut 50 Mitglieder zur Versammlung trafen, ebenso die Tierarztpraxis Häcker oder der Montessori-Kindergarten, um nur einige der Neuzugänge zu nennen. Auch Stephan Seibert war anwesend . Der Apotheker wird im Januar die Marienapotheke in der Innenstadt übernehmen.

„Dorfen muss eine liebenswerte Einkaufsstadt bleiben“, forderte der Vorsitzende. Nach der Corona-Pandemie beutelt nun der Brückenbau besonders die Geschäfte des täglichen Bedarfs in der Innenstadt. „Die Kosten steigen durch die Inflation, Einnahmen und Umsätze gehen zurück – das kann man eine gewisse Zeit kompensieren.“

Viele Käufer meiden derzeit Dorfens City und fahren zum Einkaufen nach Taufkirchen oder St. Wolfgang, so seine Beobachtung. Mit einem Brandbrief an die Abgeordneten des Landkreises sowie an Ministerin Ulrike Scharf und Landrat Martin Bayerstorfer hofft der Vorstand des Förderkreises nun auf Abhilfe bei den sich immer weiter verzögernden Baumaßnahmen.

„Wir müssen den Finger in die Wunde legen“, erklärte Tremmel. Bayerstorfer, der ebenfalls zur Versammlung kam, will beim Staatlichen Bauamt Freising einfordern, dass der B15-Brückenbau früher zum Abschluss kommt als prognostiziert. Derzeit ist das Ende der Bauphase auf Juni 2023 terminiert.

Bis dahin wirbt der Förderkreis weiterhin mit seinem Gewinnspiel „Brücken-Tage“, bei dem Rechnungen der Käufer im Wert von bis zu 1500 Euro pro Monat übernommen werden. „Da waren schon Eheringe, eine Motorsäge oder Schuhe drunter – aktueller Hauptgewinn: „Wir begleichen eine Auspuffreparatur über 500 Euro beim Autohaus Forster“, wirbt Tremmel für die Aktion.

Spontan erklärte Stadtmarketing-Leiterin Vanessa Moniker, die auch für die Wirtschaftsförderung zuständig ist, dass sie dafür aus ihrem Topf 3000 Euro bereitstelle, das sind zwei Verlosungen. Die Dorfen-Gutscheine boomen, allein im Jahr 2021 wurden über 7000 verkauft. Das waren in der Summe 70 000 Euro. „Sensationell – da bleibt die Kaufkraft in Dorfen“, kommentierte Tremmel.

„In diesem Jahr werden wird die 100 000-Euro-Marke knacken.“ Rund 10 000 Euro verschenke dabei regelmäßig die Stadt Dorfen, die bei Mitarbeitern und Jubilaren seit einigen Jahren von Präsentkörben zu Gutscheinen übergegangen sei.

An dieser Stelle klinkte sich der Landrat abermals ein. Bayerstorfer machte den Vorschlag, einen überregionalen Geschenkgutschein einzuführen, damit auch das Landratsamt den Einzelhandel in Dorfen unterstützen könne. Die Dorfener Geschäfts-Gutscheine (DoGGs), das Rabattmarkensystem des Förderkreises, seien beliebter denn je und blieben „Dauerbrenner“. Die Verlosung der DoGGs findet heuer beim Christkindlmarkt statt. „Am 8. Dezember um 19 Uhr ist ein sogenanntes Pre-Opening – hier werden insgesamt 1300 Euro verlost, dazu gibt es freien Glühwein“, lädt Tremmel ein.