„Abgeschnitten von Dorfen“: Übergang für Tonwerk gefordert

Von: Timo Aichele

Teilen

Kein Durchkommen: Robert Decker debattierte mit MdL Albert Duin, Bürgermeister Heinz Grundner, Staatssekretär Roland Weigert, MdL Benno Zierer sowie den Stadträten Sven Krage, Josef Jung, Renate Döllel und Walter Zwirglmaier (v. l.) am geschlossenen Bahnübergang. © timo Aichele

Bei einem Besuch auf dem Tonwerk-Gelände in Dorfen diskutieren Landespolitiker über die Erschließung des künftigen Stadtviertels - und über Übergangslösungen.

Dorfen – Südlich der Bahnlinie entsteht in Dorfen immer mehr Leben. Die B 15 als Hauptzubringer ist aber mehr als ausgelastet, die Bahnschranke oft geschlossen. Und wer zu Fuß oder mit dem Rad zu Tonwerk, Beamtenakademie oder Montessori-Kindergarten muss, für den kann es an der Schnittstelle von Schiene und Bundesstraße gefährlich werden. „Wir sind abgeschnitten von Dorfen“, klagte Unternehmer Robert Decker am Montag bei einem Besuch von Landespolitikern.

Autofahrer mit dem Ziel Meindl-Areal oder „Timber Town“, wie es Decker gerne nennt, müssen wiederum drei Kilometer Umweg in Kauf nehmen. Früher hatte die Ziegelei Meindl einen eigenen Bahnübergang, heuer wurde er geschlossen – bitter für die dortige Gastro- und Club-Meile. „Das Tonwerk kackt hier immer mehr ab“, schimpfte Decker. Das könne jetzt nicht Jahre lang so weitergehen. Er fordert eine baldige Lösung und nicht erst, wenn der große Bahnausbau im Zuge der ABS 38 abgeschlossen ist – vielleicht 2035. Erst dann gibt es auch den Fußgängertunnel zum neuen Bahnhof.

Die Politiker diskutierten am Montag im Mogli’s darüber, wie realistisch vorübergehende Lösungen sind. Eine Fußgängerbrücke würde mindestens 750 000 Euro kosten, schätzte Bürgermeister Heinz Grundner. Die Stadt würde das Grundstück auf der nördlichen Seite zur Verfügung stellen, sagte er. Abgesehen von der Genehmigung durchs Eisenbahnbundesamt scheint eine Kostenteilung ein großes Hindernis zu sein. Decker signalisierte seine Bereitschaft. Ob die Bahn mitzahlen würde, konnte am Montag keiner der Anwesenden beantworten. Und hinsichtlich eines kommunalen Anteils verwies Grundner auf die angespannte Haushaltslage.

Decker pochte auf eine Verbesserung der Situation für Radler und Fußgänger am B 15-Bahnübergang. Von Osten, also vom Tonwerk kommend, müssen sie die Straße queren, weil es auf dieser Seite keinen Streifen für sie gibt. Laut Bahn wäre ein Umbau dieses Übergangs sehr teuer, sagte Grundner dazu. Außerdem sei beim Verkauf des Meindl-Areals stets klar gewesen, dass der Werksbahnübergang ein paar Jahre später geschlossen werden soll.

3. Bürgermeister Sven Krage (FW) schlug eine andere Übergangslösung vor, und zwar für Autofahrer. Das Staatliche Bauamt lehnt das Linksabbiegen von der B 15 Richtung Tonwerk strikt ab. Rückstaus bis in den Bahnübergang hinein könnten die Folge sein. Krage regte daher an, dass man wenigstens aus dem Tonwerk-Gelände hinaus auf die B 15 fahren könnte. Grundner hatte zu diesen Themen schon viele Termine mit Bahn, Bauamt und Polizei. Er zeigte sich skeptisch, dass hier eine Genehmigung möglich ist.

„Das ist unzumutbar. Uns geht die Zeit aus“, schimpfte Decker. Es sei schließlich auch ein großes Sicherheitsrisiko. Man könne nicht warten, bis ein Unfall geschehe.

„Städtebaulich suboptimal“, urteilte Roland Weigert. „Das Problem mit dem Bahnübergang ist aber eine wirklich harte Nuss“, sagte der FW-Landtagsabgeordnete und Staatssekretär im Wirtschaftsministerium.

Weigert und Bürgermeister Heinz Grundner diskutierten abseits der großen Besuchergruppe über den Missstand. Er hoffe auf die Impulse vom Landstadt-Projekt, erklärte Grundner danach. „Das könnte das schon beschleunigen“, sagte er. Denn im Rahmen dieses vom Freistaat geförderten Programms müsse bis Ende 2023 das Planungskonzept für die Entwicklung des Areals vorliegen. Ein Architektenwettbewerb ist geplant. Wenn alles schnell geht, könnte 2024 eine Änderung des Flächennutzungsplans durchgezogen und 2025 ein Bebauungsplan beschlossen werden.