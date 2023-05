Abitur am Gymnasium Dorfen: „Einer der besten Jahrgänge, die wir je hatten“

Sie sind die Besten (v. l.): Judith Oefele, Teresa Kerscher, Tim Behrendt und Katja Härle haben die Traumnote 1,0 im Abi erzielt. Auslandsreisen zur Erholung Komplimente für das Gymnasium © Huber

Spitzenjahrgang am Gymnasium Dorfen: Gleich viermal gab es die Note 1,0.

Dorfen – Sie sind die Besten des Abiturjahrgangs 2023: Tim Behrendt, Katja Härle, Teresa Kerscher und Judith Oefele haben das Gymnasium Dorfen mit der Traumnote 1,0 abgeschlossen.

Zufrieden ist Schulleiter Markus Höß allerdings nicht nur mit den vier Spitzenschülern: „Mit einem Durchschnitt von 2,07 ist dieser Jahrgang einer der besten, die wir je hatten.“ Während für Härle, Kerscher und Oefele das Lernen vorerst ein Ende hat, geht es bei Behrendt zunächst weiter. Er hat sich nämlich für das Max-Weber-Programm beworben und wird Ende Juni eine Prüfung ablegen. Egal ob er angenommen wird und dadurch in den Genuss von speziellen Veranstaltungen und finanzieller Förderung kommt, sein Studienziel steht bereits fest: Er will im Oktober mit Medizin beginnen. Den Numerus Clausus, der zwischen 1,0 und 1,2 liegt, hat er zwar in der Tasche, jetzt muss es nur noch mit dem Wunsch-Studienort klappen.

„Am liebsten wäre mir die Ludwig-Maximilians-Universität in München“, sagt der junge Buchbacher. Aber auch Heidelberg und Göttingen stehen auf seiner Liste. „Göttingen, weil ich dort Verwandte habe“, erklärt er. Sein Abitur hat er neben den beiden obligatorischen Fächern Mathe und Deutsch in Latein geschrieben, das mündliche Abitur hat er in Physik und Geografie abgelegt. Nach der Prüfung will er sich erst mal erholen, viel Sport treiben und im Garten arbeiten.

Wie es für sie weitergeht, steht auch für Härle schon fest: Sie möchte Lehramt Gymnasium in der Fächerkombination Mathe und Englisch studieren. Ihre zusätzlichen Abiturfächer waren Italienisch, Französisch und Geschichte. Jetzt geht es erst einmal zusammen mit einer Freundin in den Urlaub, außerdem stehen noch ein paar Wochen Work and Travel, also ein Auslandsaufenthalt, der Arbeiten und Reisen verbindet, auf ihrem Programm. Im Herbst steht für Härle dann der Umzug von Taufkirchen nach Regensburg an.

Nicht mit einer Null hinter dem Komma hat Kerscher gerechnet. „Nach den schriftlichen Prüfungen hatte ich ein eher schlechtes Gefühl“, erzählt sie. Umso zufriedener ist sie jetzt mit ihrer Note. Kerscher hat ihr schriftliches Abi in Latein ablegt, ihre beiden Fächer im Kolloquium waren Geschichte und Bio. „Mein Plan ist, zusammen mit meiner Freundin Judith ein halbes Jahr nach Bolivien zu gehen und dort ehrenamtlich in einem Waisenhaus zu arbeiten“, sagt die Dorfenerin. Danach wird sie wahrscheinlich studieren. „Was genau, weiß ich noch nicht“, sagt sie.

Oefele teilt mit ihrer Freundin nicht nur die Abifächer und das soziale Engagement, auch was nach Bolivien kommt, „steht in den Sternen. Bio könnte ich mir aber vorstellen.“ Auch wenn die Schule für sie „viel Lernen“ war, habe sie die Null hinter dem Komma überrascht, sagt Oefele, die in Oberdorfen wohnt.

„Wir freuen uns, dass wir die Schüler gut für ihre weitere berufliche Karriere vorbereitet haben“, erklärt Schulleiter Höß. Seinem Kollegium bestätigt er „eine sehr gute Arbeit“. Für vier der 100 Schüler, die an den Abiturprüfungen teilgenommen haben, ist das Lernen noch nicht zu Ende. „Nach den Ferien geht es für sie in die mündliche Prüfung, in der sie sich verbessern können“, sagt Oberstufenkoordinatorin Silke Kröger, die zusammen mit Bernhard Folger den Jahrgang betreut hat.

Komplimente gibt es von Behrendt und und Oefele für das Gymnasium Dorfen. „Ich fand die Schulzeit hier sehr schön und bin fast ein wenig traurig, dass sie zu Ende ist“, meint Behrendt. Und Oefele konnte in Dorfen einer Leidenschaft frönen, die sich jeder Lehrer von seinen Schülern wünscht: „Ich fand an der Schule gut, dass ich Wissen ansammeln konnte.“

Anne Huber