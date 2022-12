Adventskalender mit „Juge“-Musik von 1995

Von: Michaele Heske

Mischten den digitalen Adventskalender mit Musik aus den 90ern: Stefan Bauer (l.) und Konrad Maier, hier vor dem Jugendzentrum in Dorfen. © Michaele heske

24 digitale Live-Mitschnitte aus dem Jugendzentrum Dorfen aus dem Jahr 1995 sind als Adventskalender auf Youtube zu sehen und zu hören.

Dorfen – Jeden Tag ein Türchen öffnen: Wer derzeit auf YouTube den digitalen Adventskalender von Konrad Maier anklickt, hört Live-Mitschnitte aus dem Jugendzentrum Dorfen, aufgenommen vor 27 Jahren. Stefan Bauer, Sologitarrist bei der Dorfener Band „Drunken Dentists“ hat die alten Aufnahmen aufgefrischt, technisch überarbeitet und eingestellt. Bauer und Maier trennt altersmäßig mehr als ein Vierteljahrhundert.

Ein Blick zurück, direkt in Dorfens musikalische Subkultur – Underground im Jugendzentrum an der Jahnstraße, damals Juge genannt. 1995 gaben sich hier die Bands die Klinke in die Hand. „Es war ein ganz besonderer Sommer, irgendwie war überall Musik“, erinnert sich Maier, heute 54 Jahre alt. Viele der damaligen Musiker spielten gleichzeitig in mehreren Bands, so der Sozialpädagoge aus Taufkirchen, der zu dieser Zeit in einer WG in Dorfen lebte. „Irgendwas probieren, schauen was geht. Irgendwann kam uns dann die Idee, ein gemeinsames Album zu machen.“

Mithilfe von ein paar Leuten, die Kontakte zu Studios in München hatten, wurde eine viertägige Aufnahmesession an den Weihnachtstagen 1995 geplant. „Eine grandiose Session, bei der jede Band ihre Songs live eingespielt hat“, erzählt Maier. Mit viel Publikum, das sich im JZ vom klassischen Weihnachtstrubel zuhause erholte, wurde abends abgetanzt: „Ich wollte die ganze Sache nochmals aufkochen“, meinte Maier.

Damals war Schlagzeuger Maier 27 Jahre alt, im gleichen Alter wie es „Crazy Steve“, so der Künstlername von Bauer, heute ist. Mit dem Kanal des Künstlerkollektivs „Crazy Records“ gibt es eine Plattform für den musikalischen JZ-Adventskalender. „Die etwas unfertigen Aufnahmen von damals habe ich vom Sound her zeitgemäß aufgemischt“, erklärt Bauer. 1995 sei es deutlich schwieriger gewesen, Tapes aufzunehmen. „Die Songs sind ein bisschen rough, nicht so perfekt, wie man sie heute aus dem Radio kennt. Aber das macht diesen Sampler auch wieder irgendwie aus.“

Maier ergänzt: „Die Songs und die alten Bildern sind irgendwie aus der Zeit gefallen, trotzdem haben sie bis heute Bestand.“ Das sieht auch Newcomer Bauer so, der vom Genre begeistert ist: „Das ist Gitarrenmusik, Punkrock schnell und experimentell, einfach nur cool.“

Der damalige Mix aus verschiedenen Richtungen gleiche auch dem heutigen Musikstil, findet Bauer, der in der Sozialverwaltung arbeitet. Etwa bei den „Drunken Dentists“, die übrigens beim Sinnflut-Festival den begehrten Nachwuchspreis gewonnen hatten, mit dem sie ihr erstes Album finanzieren konnten. „Wir kommen auch aus unterschiedlichen Richtungen, dabei ist ein Genremix aus Reggae, Folk, Pop, Jazzrock, Indierock und Psychedelic Rock entstanden, eine große und abwechslungsreiche Bandbreite.“

Das Album „The World’s spin“ hat ein breites Spektrum an Themen. Roter Faden sind dabei Sozialkritik und Naturschutz, so Bauer. „Wir sind in unseren Songs sehr politisch und thematisieren, was schief läuft auf der Erde“, erzählt der 27-jährige St. Wolfganger. Die Obrigkeit zu kritisieren und die Welt zu verbessern, sei schließlich das Privileg und sollte auch der Anspruch der Jugend sein, findet er. Die „Drunken Dentists starteten ihre Karriere übrigens im Dorfener Jugendzentrum. „Hier schließt sich der Kreis“, sagen Bauer und Maier. Den Dorfen-Sampler gibt es auf www.crazyrec.de.