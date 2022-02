Sündhaft gute Satire: Alfred Mittermeier begeistert mit „Paradies“

Von: Michaele Heske

Ein Hemadlenz an der Himmelspforte: So sieht Alfred Mittermeiers „Paradies“ aus. © Birgit Lang

Alfred Mittermeiers Programm „Paradies“ ist eine scharfzüngige Abrechnung mit Religion und Politik. Das Publikum im Jakobmayer war begeistert.

Dorfen – Alfred Mittermeiers aktuelles Programm „Paradies“ wurde vor zwei Jahren von der Pandemie ausgebremst: Schon nach wenigen Auftritten kam der Lockdown. Jetzt trat der Kabarettist erneut mit dieser sündhaft guten Vorstellung auf die Bühne des Jakobmayer. Das Dorfener Publikum feierte seinen „Fred“ beim Heimspiel am Samstagabend.

Zwischen Diesseits und Jenseits bewegt sich Mittermeier bei seinem zweistündigen Parforce-Ritt – mal mit derbem Humor, dann wieder mit philosophischen Gedankenspielen. Dabei hinterfragt der scharfzüngige Lokalmatador süffisant und schamlos die Verheißungen aller großen Religionen. Gleich zu Beginn der Vorstellung muss er allerdings zugeben: „Nix Gwiss woaß ma ned.“

Auch er wisse nicht, wie das Paradies aussehe. „Fake-News und Aufschneiderei“, die wolle er indes im Jakobmayer-Saal nicht verbreiten. Ihm gehe es vielmehr darum, den Weg dorthin zu beschreiben. Dazu brauchen die Menschen religiöses Vertrauen, oder wie Mittermeier es formuliert: „Erst muss man dran glauben, und dann muss man dran glauben.“

Das mit dem Glauben sei ohnehin so eine Sache. Ziemlich gestrig die Bibel, eigentlich gehöre das Buch der Bücher überarbeitet: Statt eines Lammes könnte Abraham in Zeiten des Klimawandels eine Gemüselasagne als Opfer darbringen. Und Wasser in Wein verwandeln ist ebenfalls oldfashioned, der Smoothie muss her. Mysterien gab es zuletzt vor 2000 Jahren, neue Wunder braucht die Welt. Etwa: „Dorfen bekommt eine Umgehungsstraße.“

Oder: Ein SUV rast mit 300 km/h über die Autobahn, knallt in die Leitplanke und überschlägt sich ein Dutzend Mal. Aus dem brennenden Wrack steigt ein stattlicher Mann mit wallendem Haar. Der Messias erscheint – in Gestalt von Grünen-Politiker Anton Hofreiter, denn der habe so einen „Erlöser-Look“, fabuliert Mittermeier kabarettistisch absurd.

Da ist es wieder, das Spiel mit der Sprache. Aus rücksichtslosen Gaffern in der Rettungsgasse werden „Gassenhauer“, oder gendergerecht die „Bürgerinnenmeisterinnen“. Und wie aus dem Nichts kommt seine berühmte Lyrik – gefolgt von lang anhaltendem Gelächter und begeistertem Klatschen des Publikums. Gut so, denn: „Kranklachen, das sind die gesündesten Momente im Leben“, weiß der 57-Jährige.

Immer wieder zieht Mittermeier Vergleiche zwischen Religion und Politik und entlarvt dabei deren Unglaubwürdigkeit. In einer Demokratie habe man immer eine Wahl. Man könne alles wechseln: die Religion, die Partei, den Partner und sogar das Geschlecht – nur den Fußballverein nicht, zumindest nicht als Fan. Am Ende des Lebens warte dann der Sensenmann.

Ein Halleluja allein, ein paar Referenzen aus den Beichten der Kindertage haben vielleicht nicht gereicht, wenn es um den Einlass in den ultimativen Verheißungsort geht. Statt Paradies warte möglicherweise gar die Hölle. Als plötzlich Hofreiter im SUV vorfährt, um Mittermeier abzuholen, Alice Schwarzer neben ihm sitzt und im Bordcomputer ein 1860er-Spiel läuft, dazu Musik von Xavier Naidoo – da weiß der Kabarettist: Er ist auf seinem persönlichen „Highway to Hell“.

Dank einer Millionenerbschaft, schließlich sei auch der Tod bestechlich, kann Mittermeier die Talfahrt zur ewigen Verdammnis gerade noch abwenden. An der Himmelspforte angelangt, sieht er Petrus in weißem Gewand. „Ein Hemadlenz“, ruft Mittermeier voll Begeisterung. Jetzt ist der Dorfener in seinem ganz persönlichen Paradies angekommen: „In der Stadt der Hemadlenzn, in der Humor und Gaudi glänzen.“ Eine Mordsgaudi mit fast schon überirdischen Pointen.