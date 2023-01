Als Gemeinschaft ins Jubiläumsjahr

Neujahrsempfang

Von Timo Aichele schließen

Die Stadt Dorfen lädt erstmals zum Neujahrsempfang. Ministerin Scharf lobt die Veranstaltung als „Starkes Symbol des Zusammenhalts“.

Dorfen – Mal wieder eine Premiere im Dorfener Jakobmayer-Saal – diesmal nicht kultureller, sondern gesellschaftlicher Art: Die Stadt Dorfen bat zu ihrem ersten Neujahrsempfang, über 100 Gäste kamen. „Sie sind alle zusammen Bestandteil unserer Bürgergesellschaft“, würdigte Bürgermeister Heinz Grundner die Gäste aus Politik und Ehrenamt, aus sozialen Institutionen und Kirche sowie Handel, Handwerk und Gewerbe. Nach kurzen Reden konnten all die Leistungsträger bei Getränken und Häppchen vom Buffet einmal Gespräche im ungezwungenen Rahmen führen. Die Bigband des Gymnasiums lieferte den schmissigen Soundtrack zu diesem Abend.

Traditionell hatte die CSU an diesem Termin einen Neujahrsempfang abgehalten, doch im Jubiläumsjahr 2023 traten die Christsozialen gerne zurück. Es stehe der Stadt gut zu Gesicht, meinte Grundner im Gespräch mit unserer Zeitung. Als CSU-Ortsvorsitzender und Bürgermeister wird er auch ein Wörtchen mitzureden haben, in welche Richtung sich diese Tradition weiterentwickeln wird.

Heutzutage gebe es viele Krisen zu bewältigen, „aber abseits von Egoismen und Partikularinteressen wird es uns gelingen“, zeigte sich Grundner in seiner Rede überzeugt. Darüber sprach auch Staatsministerin Ulrike Scharf, die aber bekannte: „Das K-Wort – nämlich Krise – kann man wirklich nicht mehr hören.“ So viel sei gut in unserem Land. Wenn die Menschen wie die hier Versammelten zusammenhalten und zusammenstehen, würden die aktuellen Schwierigkeiten gemeistert werden.

„Ich kann gar nicht genug Neujahrsempfänge haben“, sagte Scharf. Gerade komme sie von einer solchen Veranstaltung in Erlangen, um dann gleich in Dorfen weiterzumachen. Gerade die Corona-Pandemie habe gelehrt, wie wichtig persönliche Begegnungen seien. Die gut besuchte Veranstaltung im Jakobmayer sei ein „starkes Symbol des Zusammenhalts“.

Gerade im Dorfener Festjahr zum 1250-jährigen Bestehen sei dieser Empfang wichtig. „Da ist es schon gut, sich ein wenig aufzuhübschen – und wenn nur die Brücke fertig wird“, sagte Scharf süffisant und erntete Lacher im Publikum.

Über die kulturelle Seite des Jubiläumsjahr sprach Vize-Bürgermeister Ludwig Rudolf in seinem kurzen Grußwort. Im Mittelpunkt des Festjahrs stehe die Dorfener „Faust“-Inszenierung. „Das wird ein großes Vergnügen“, zeigte er sich überzeugt. ta