Altingers Ansichten übers Altern

Vom Älter werden und Alltagsabsurditäten erzählte Kabarettist Michael Altinger im Dorfener Jakobmayer. Er war in Bestform.

Dorfen – Michael Altinger glaubt, er werde nun langsam alt, sei es vielleicht sogar schon. Von Midlife-Krise indes keine Spur: Dynamischer und temperamentvoller denn je stand der Kabarettist am Samstagabend auf der Bühne im Jakobmayer-Saal. Der niederbayerische Grantler, der im November 50 wird und somit zum Best-Ager mutiert, brillierte mit seiner Nonstop-Power-Show „Schlaglicht“, holte dabei alles aus sich heraus, was sich irgendwie kabarettistisch verwerten ließ.

Altinger kommt auf die Bühne und lässt sich erst einmal feiern. Mit ausgestreckten Armen badet er im Applaus, animiert seine Zuschauer zu noch mehr Geklatsche. Es kann nämlich nur einen geben: Altinger, die Rampensau. Wen wundert es da, dass den gestandenen Mann der Lockdown besonders hart traf? „Für das Ein- und Ausräumen der Spülmaschine habe ich keinen Applaus bekommen“, meckerte er. Diesen aber benötige Altingers Ego dringend. Denn zu oft musste er sich seit März selbst in den familiären Mittelpunkt rücken. Zum Beispiel, wenn er alle Fotos seiner Frau – in bester Absicht natürlich – auf ihrem Handy „sortierte“, alles, was ihm unwichtig erschien löschte, um ihr liebevoll ein Fotobuch mit seinen Porträts zu schenken.

Die Themen wechselte Altinger schneller, als sich mancher die Lachtränen aus dem Gesicht wischen konnte. Vom verhassten Internet zum Älterwerden, vom Sex zum Zähneputzen mit Zahnseide – und von der heutigen Schnelllebigkeit zur Demokratie, mit der doch etwas nicht stimmen kann, wenn „der Wahlzettel länger ist als eine Klopapierrolle“.

Zwischendurch tauchten immer wieder seine imaginären Grillparty-Gäste auf, die er wieder und wieder vertrösten musste, weil sich sein Ehrengast verspätete. Helmut Lux hieß der, eine angebliche Lichtgestalt, ein Erfinder und großer Denker, den Altinger bei einem Autounfall kennen gelernt haben will.

Die Gäste der Grillparty dienen dem Kabarettisten dann auch als Beispiele für seinen komisch-kritischen Blick auf die Gesellschaft. „Grillen ist ein Jagdritual ab einem bestimmten Alter“, erklärte Altinger dem Publikum. Und schon befand es sich mitten im Heimatdorf Strunzenöd, einem fiktiven Ort zwischen Donau und Chiemsee. Den hirnleeren Muskelprotz Pauli hinterm Grill nahm Altinger ins Visier, der immer die gleichen Sprüche parat habe. Und die esoterisch angehauchte Daniela mit dem Dauer-Schmollmund, die eigentlich alles hat, aber nie wirklich glücklich ist.

Altinger ist immer dann am besten, wenn er über Absurditäten des Alltags sinniert, wie das wahre und einzige Kartoffelsalatrezept bayrischer Art, falsch geschriebene Speisekarten oder Grill-Paulis „Planken“, eine Art Liegestützen, die Altinger im Stehen parodierte.

Richtig gut sind auch die Songs an seine Frau, die jetzt wieder arbeitet und die der Landshuter „soooo vermisst“. Oder das Lied vom Altern: Wenn Mann zu Frauen mit 40 Jahren „junge Dinger“ sagt, oder Bekannte zu einem selbst sagen: „Für dein Alter schaust aber noch gut aus.“ Wenn Älterwerden aussieht, wie beim BR-Schlachthof-Moderator Altinger, dann wird es bestimmt eine gute, witzige Zeit.

