Zwei Einbrüche im östlichen Landkreis

von Veronika Macht schließen

Dorfen/Taufkirchen - Von zwei Einbrüchen im östlichen Landkreis am Wochenende berichtet die Polizeiinspektion Dorfen.

Bereits am Samstag wurde zwischen 19 und 19.30 Uhr in ein Wohnhaus am Jennerweg in Taufkirchen eingebrochen. Der oder die Diebe stahlen laut Polizei Gegenstände im Wert von 1000 Euro und verursachten einen Sachschaden in gleicher Höhe. Im Tatzeitraum wurden zwei Männer beobachtet, die sich in der Nähe des Hauses aufhielten. Beide waren dunkel gekleidet und trugen dunkle Wollmützen, sind 25 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß.

In Dorfen drangen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in ein Haus im Adenauerring ein. Es ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde, da sich die Hauseigentümer laut Polizei zur Zeit im Urlaub befinden. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro. Hinweise zu beiden Fällen erbittet die PI Dorfen unter Tel. (0 80 81) 93 05-0.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa