Ampel würde Chaos verschärfen

Von: Michaele Heske

Können wieder lachen, waren aber von dem Rempler eines Lkw an der Hauswand des Maklerbüros ganz schön geschockt: Josef Jung und Mitarbeiterin Barbara Decker (hinten) sowie Sabrina Jung. © Michaele Heske

Stau und Unfälle am Wesner Tor mehren sich, doch die Polizei rät: „Da müssen die Dorfener jetzt durch“. denn eine Ampel würde die Situation nur verschärfen.

Dorfen – „Nun steh ich hier, ich armes Tor“ könnte das Wesner Tor, angelehnt an Goethes Faust, klagen, denn wegen der Umleitung durch die Innenstadt ist am Wesner Tor seit Beginn des B-15 Brückenbaus in beiden Richtungen Stau. Und kein Ende in Sicht: Die Bauarbeiten ziehen sich bis zum Sommer kommenden Jahres, und damit auch das Verkehrschaos in Dorfen.

Der Ruf nach einer Ampel an dem Nadelöhr wird immer lauter. Eine Lichtsignalanlage würde die Situation aber noch verschärfen, so Karlheinz Lauffer, Verkehrssachverständiger bei der Dorfener Polizeiinspektion.

Um 7.28 Uhr steht Sabrina Jung vor der Versicherungsagentur am Kirchtorplatz, die 32-jährige Dorfenerin will gerade die Türe aufschließen, es ist noch dunkel. „Rumms“, hört sie nur. Just in dem Moment donnert auch schon ein Sattelzug nur ein, zwei Meter entfernt in das Haus. „Ich habe mich furchtbar erschreckt, bin ins Büro hinein gesprungen.“ Es sei ja nichts passiert, wiegelt Jung ab, doch manchmal stünden auch Kinder, die zur Schule müssen, an diesem Eck.

Mehrmals täglich versuchen Lkw, das Wesner Tor zu passieren. Derweil manche Brummifahrer schon am Johannisplatz wenden, gebe es auch „die Ungläubigen“, moniert Jung. Diese fahren mit ihrem Laster direkt vor das Wesner Tor, merken dann erst, dass sie doch nicht durchkommen: Sie setzen mit ihrem Fahrzeug vor und zurück, in den Herzoggraben hinein.

Bei so einer Aktion passierte am vergangenen Donnerstag dann auch der Unfall. „Das ist nicht das erste Mal, dass ein Lkw an dem Eck einen Sachschaden anrichtet“, ergänzt ihr Vater Josef Jung. Er verweist auf ramponierte Briefkästen an den Nachbargebäuden, auch seien schon Außenlampen umgefahren worden.

„Dass ein Lkw direkt bis vor das Tor fährt, dafür fehlt mir jegliches Verständnis“ , ärgert sich Polizeihauptkommissar Lauffer. Überall würden Verkehrsschilder stehen, in der Summe 600 Stück, mit dem Hinweis: „Dorfen ist wegen der Sperrung der B-15 nicht für den Schwerverkehr ausgelegt. Die Palette der eindeutigen Beschilderungen ist nicht zu übersehen, das macht mich sprachlos.“ Insgesamt kam es am Wesner Tor zu vier relevanten Unfällen, so die Auskunft der Polizei Dorfen.

Das Büro des Versicherungsmaklers Jung ist sozusagen ein Logenplatz: „Wir hören die Autofahrer oft schimpfen“, erzählt der Dorfener Stadtrat. Eine Beobachtung, die auch viele Passanten machen. Mal wird einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen, dann versucht sich ein roter BMW noch durchs Tor zu quetschen, obwohl ihm ein Radfahrer stadtauswärts entgegen kommt. Da fallen immer öfter unflätige Worte. Gefolgt von minutenlangem Hupkonzert, etwa wenn zwei Autos Front an Front mitten im Tor stehen und keiner bereit ist, rückwärts zu fahren. Passiert ein großes Auto das Wesner Tor, wird’s eng für die Fußgänger auf dem schmalen Gehweg. Hin und wieder kommt es sogar vor, dass der Außenspiegel eines SUV einen Passanten touchiert. Das historische Tor ist nämlich nicht für breite Fahrzeuge ausgelegt, eine Passag durch das ehemalige Schmederer Kaufhaus ist erst in Planung.

Die meisten Autofahrer seien schon rücksichtsvoll und auch geduldig, attestiert Jung den Verkehrsteilnehmern. Dennoch nerve die Gesamtsituation mittlerweile nahezu alle Dorfener. „Ich bin ja Stadtrat und werde immer wieder gefragt: Warum gibt es am Wesner Tor eigentlich keine Ampel, die den Verkehr klar regelt?“

Durch eine Lichtsignalanlage entzerre sich das Chaos keineswegs, erklärt Lauffer. „Wir haben uns mit der Situation am Wesner Tor umfassend beschäftig und uns auch umfangreich beraten lassen.“ Im Boot waren neben dem Staatlichen Bauamt Freising auch Rettungsdienst und Feuerwehr. „Da wurde nichts Daumen mal Pi entschieden, sondern alles exakt beobachtet und berechnet.“ Das Problem sei der Querverkehr nach dem Wesner Tor, Richtung Stadtmitte. Auf der nachfolgenden Kreuzung würde es durch eine Ampel zu extrem starken Behinderungen kommen, erläutert Lauffer. Und nördlich des Wesner Tors würde sich der Verkehr am Johannisplatz während der Rotphasen extrem zurückstauen. Dies wiederum bringe Probleme auf der Kreuzung mit der Oberdorfener Straße mit sich. Stadteinwärts fahren nämlich 1,5 mal so viele Autos wie stadtauswärts. „Es gibt keine gute Lösung“, weiß Lauffer und verweist auf Dorfens Straßeninfrastruktur: „Die B-15 ist Hauptschlagader, wir haben keine Parallelstraße.“ Da müssen die Dorfener jetzt bis zum Ende des Brückenbaus durch: „Wer in der Innenstadt was zu besorgen hat, der sollte wenn möglich mit dem Rad fahren“, appelliert Lauffer. Und die auswärtigen Autofahrer, die nach Rosenheim, Regensburg oder Landshut fahren, sollten die Umleitung nehmen, statt die Innenstadt zu blockieren: „Das wäre eine große Entlastung.“