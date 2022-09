Keine Bewährung mehr: Dorfener muss ins Gefängnis

Von: Helena Grillenberger

Vor dem Amtsgericht Erding musste sich der 47-Jährige verantworten. Er kam glimpflich davon. © Hans Moritz

Nachdem er versucht hatte Hosen zu stehlen und Drogen bei ihm zuhause gefunden wurden, muss ein Dorfener nun ins Gefängnis.

Dorfen – „Sie sind mir sympathisch und irgendwas in mir will Ihnen Bewährung geben“, erklärte Richter Björn Schindler am Amtsgericht Erding an den Angeklagten gewandt. Dagegen sprach jedoch, dass der 32-Jährige bereits auf Bewährung war. Und diese war den Worten des Richters nach „katastrophal“ verlaufen. Diebstahl, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung lautete die Anklage – außerdem Drogenverkauf und -besitz. Wegen Letzterem war der Dorfener bereits einschlägig vorbestraft.

Bis auf einen Punkt gebe sein Mandant alles zu, erklärte der Verteidiger zu Beginn. Als der Dorfener im September 2021 in der Erdinger Innenstadt eine teure Markenjeans hatte stehlen wollen, hatte der Ladeninhaber die Polizei gerufen. Bei der Festnahme hatte sich der 32-Jährige gewehrt, wild um sich geschlagen, als ihn die Beamten zu Boden gedrückt hatten und ihn fesseln wollten. „Bis er erkannte, dass wir die Polizei sind“, sagte ein als Zeuge geladener Polizist vor Gericht, „dann wurde er eigentlich ganz kooperativ.“ Dennoch: Von seinem Versuch, sich zu wehren, trugen die Beamten eine leichte Kopfverletzung und Schürfwunden davon. Bei der Vernehmung auf der Wache hatte der Dorfener dann von sich aus noch einen weiteren Diebstahl im selben Geschäft zugegeben.

Diebstahl: Angeklagter war arbeitslos

Zum Zeitpunkt des Diebstahls sei der Gerüstbauer gerade arbeitslos gewesen, erklärte der Verteidiger vor Gericht, habe sich deshalb zum Stehlen hinreißen lassen. Außerdem habe er etwa eine Stunde vor der Tat Drogen konsumiert.

Auch, dass er Drogen in seiner Wohnung hatte, wollte der Dorfener vor Gericht gar nicht abstreiten. Er selbst hatte im März dieses Jahres die Beamten bei der Wohnungsdurchsuchung seines Nachbarn, in der er sich zu diesem Zeitpunkt auch aufhielt, daraufhingewiesen, dass er ebenfalls Marihuana und Amphetamin in seiner Wohnung habe. Auch bei der erneuten Kontrolle wenige Tage später hatte er kooperiert, die Polizei hatte damals Haschisch, Amphetamine, LSD und Ecstasy in seiner Wohnung sicherstellen können. Anschließend hatte der 32-Jährige bei der Vernehmung außerdem fünf weitere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zugegeben.

Drogen: Verwirrung vor Gericht

Was der Angeklagte vor Gericht jedoch vehement bestritt: Er habe keine Drogen verkauft. Tatsächlich war die Beweislage in diesem Punkt recht dünn. Eine förmliche Aussage des Belastungszeugen gab es nicht, nur die Erinnerung eines Beamten, der bei der Wohnungsdurchsuchung dabei war. Ihm gegenüber habe der Zeuge erklärt, regelmäßig Marihuana vom Angeklagten zu kaufen: Der Mann habe an der Tür des Angeklagten geklingelt, der sich zu dem Zeitpunkt aber in der Nachbarwohnung befand, sei wenig später mit der Freundin des Mitbewohners wieder aus der Wohnung gekommen und habe sich anschließend an den Polizisten gewandt.

Ein weiterer Beamter, der bei der ersten Durchsuchung nicht dabei war, konnte nur aus dem schriftlichen Bericht seiner Kollegen zitieren und trug damit zu weiterer Verwirrung bei: Der Mann sei nicht mit der Freundin des Mitbewohners, sondern seiner eigenen Freundin aus der Wohnung gekommen. Außerdem habe es aus der Wohnung nach Marihuana gerochen. Gegen den Zeugen selbst läuft derzeit ein gesondertes Verfahren, weswegen er vor Gericht von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machte.

Gefängnis: Ein Jahr und fünf Monate ohne Bewährung

Schließlich einigten sich die Verfahrensbeteiligten darauf, den Anklagepunkt des Verkaufs zu streichen. Neun Monate Gefängnis wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Diebstahls und der Körperverletzung sowie acht Monate wegen des Drogenbesitzes, lautete das Urteil daher. Bewährung gab es keine. Vor allem auch deshalb, weil der Angeklagte gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen, keine vereinbarten Zahlungen getätigt hatte und nicht zu den Treffen mit seiner Bewährungshelferin erschienen war. Eine Suchttherapie, in die er sich selbstständig begeben hatte, hatte er wieder abgebrochen.

„Sie geloben ständig Besserung und nichts passiert“, begründete Schindler sein Urteil an den Angeklagten gewandt. „Das einzig gute, was Sie hier vortragen konnten, ist Ihr Job. Was einem natürlich besonders leid tut, weil man jetzt wirklich was kaputt macht mit einer Vollzugsstrafe.“

