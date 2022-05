Nach Scheidungsdrama als Rowdy vor Gericht

Von: Hans Moritz

Teilen

Trotz Überholverbots war der Brummi-Fahrer auf der B15 an einem Smart vorbeigezogen. Das brachte ihn vor Gericht (Symbolbild). © Sabine Hermsdorf-Hiss

Vor Gericht menschelt es immer wieder. So auch bei diesem Prozess gegen einen Brummi-Fahrer, der von Glück sprechen kann, dass (fast) nichts passiert ist.

Dorfen/Erding - Das hätte bös ins Auge gehen können: Am Nachmittag des 7. Oktober vergangenen Jahres hat ein ungarischer Lkw-Fahrer auf der B 15 zwischen Dorfen und Taufkirchen einen Smart derart rücksichtslos überholt, dass dessen Fahrer nur noch in eine Parkbucht ausweichen können, um in seinem Kleinwagen nicht von dem 40-Tonner zermalmt zu werden. Wegen Straßenverkehrsgefährdung hatte der 47-Jährige, der in Grassau im Chiemgau lebt, einen Strafbefehl erhalten, der den Mann wegen des dauerhaften Führerscheinentzugs beruflich ruiniert hätte.

Das war der eine Grund, warum Richter Andreas Wassermann und Staatsanwältin Dr. Sandra Strohner am Amtsgericht Erding Milde walten ließen. Der andere: Der Kraftfahrer hat ein sündhaft teures Scheidungsverfahren hinter sich, wurde nach einem Fahrradunfall mit gebrochenem Arm gefeuert und lebt demnächst auf Hartz-IV-Niveau.



Sein rücksichtsloses und gefährliches Manöver auf der B 15 räumte er ebenso ein wie die Tatsache, dass er deutlich zu schnell durch die Tempo-70-Zone gerauscht war. Allerdings betonte er, dass er entgegen der Anklage keinen Gegenverkehr gehabt habe und „nur“ hinter einem weiteren Lkw gefahren sei und mit diesem den Smart überholt habe. Auch bestritt er, den Smart-Fahrer angeraunzt zu haben, dass der selbst schuld sei, „wenn er mit seiner Knutschkugel so langsam fährt“.



Verteidiger Dr. Heinz Blachian erklärte, man erwarte durchaus eine Verurteilung. Allerdings müsse die deutlich milder ausfallen. Die Geldstrafe könne sich sein Mandant nach einer 25 000 Euro teuren Scheidung und seiner frischen Arbeitslosigkeit nicht leisten. Werde ihm der Führerschein längerfristig entzogen, sei die berufliche Existenz vollends ruiniert.



Blachian meinte, den Vorwurf der Nötigung könne man fallen lassen, er erkenne allenfalls Fahrlässigkeit beim Überholen.



Richter und Staatsanwältin würdigten die prekäre persönliche Lage. Gerettet wurde der 47-Jährige schließlich von einer Gesetzesänderung. Denn mittlerweile sind statt bis zu drei nun auch bis zu sechs Monate Führerscheinentzug ohne MPU („Depperltest“) möglich. Der Einspruch gegen den Strafbefehl beschränkte sich danach nur noch auf die Rechtsfolgen.



Selten: Staatsanwältin und Anwalt forderten beide eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 15 Euro, das Hartz-IV-Niveau, sowie sechs Monate Führerscheinentzug. Genau so lautete dann auch Wassermanns Urteil. Dieses ist rechtskräftig. ham