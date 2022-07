Strom für den Trip über die Alpen

Von: Hans Moritz

Voller Energie für die Stromtankstelle: EnBW-Manager Frederik Stiber und Bauträger Georg Scharl (r.). © EnBW

Dorfen bekommt eine Stromtankstelle XXL – mit Öko-Energie.

Dorfen - Der Energiekonzern EnBW will bis September dieses Jahres seinen fünften Schnellladepark an den Start bringen – nach Unterhaching, Erkheim, Erlangen und Wörth an der Donau nun nahe der Isentalautobahn A 94 in Dorfen. Entwickelt wird das Grundstück vom örtlichen Bauträger Georg Scharl. Das teilt der Baden-Württemberger Konzern, der als einer der größten Energieversorger in Deutschland gilt, am Donnerstag in einer Presseerklärung mit.



Laut der sind zwölf so genannte HPC-Ladepunkte (High-Power-Charging) mit einer Leistung von jeweils 300 Kilowatt vorgesehen. Damit könnten E-Autos in 20 Minuten bis zu 400 Kilometer Reichweite laden, heißt es in der Mitteilung. Eine Ladung reiche dann für Fahrten bis nach Österreich, Italien oder die Schweiz. „Mit unseren großen Schnellladeparks verdichten wir die Ladeinfrastruktur für Fernfahrten im ganzen Freistaat und deutschlandweit“, erklärt Timo Sollober von EnBW.



Scharl hält das Areal in A 94-Nähe für bestens geeignet: „In direkter Umgebung des Ladeparks sind Restaurants, ein Bäcker und ein Baumarkt. Während das E-Auto lädt, können die Fahrer also entspannt einkaufen gehen oder einen Kaffee trinken.“



Und er kündigt an, noch heuer auch das angrenzende Grundstück zu bebauen: „Hier werden unter anderem Einzelhandel und ein Fastfood-Restaurant entstehen – wiederum mit E-Ladesäulen.“



Der Standort sei teilweise mit einer Photovoltaikanlage überdacht, die die Energie zum Betrieb des Ladeparks gewinnt. ham