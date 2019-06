Fischsterben: Trifft Stadt die Schuld?

An die 300 Fische sind vergangene Woche im Isenflutkanal verendet. Offiziell ist die Ursache für das Massensterben von Barben, Nasen, Hechten und Zandern noch ungeklärt. Fischer machen jetzt jedoch die Stadt für den Tod der Kiemenatmer verantwortlich. Bürgermeister Heinz Grundner bestätigt: „Dieser Vorwurf steht im Raum.“

Dorfen – Es war ein trauriger Anblick, der sich Anfang vergangener Woche am Isenflutkanal bot. Auf einer Länge von rund 300 Metern vor der Isenbrücke beim Isen-Vilstal-Radweg trieben hunderte Fischkadaver. Polizei und Wasserwirtschaftsamt wurden verständigt. Aus dem Flutkanal wurden Wasserproben und tote Fische entnommen. Die Todesursache der Tiere ist bislang ungeklärt. Das Landesamt für Umwelt in Augsburg untersucht die toten Fische aus der Isen.

Für Fischer, die die Situation vor Ort kennen, ist die Ursache des Massensterbens jedoch längst klar. Sie sehen den Grund in der Pumpstation, die nahe der Nelkengasse steht. Dort wird das Oberflächenwasser aus der umliegenden Bebauung gesammelt und dann bei einem entsprechenden Wasserstand zur Kläranlage gepumpt.

Bei Hochwasser, so wollen die Fischer wissen, werde das zurückgehaltene Wasser in die Isen gepumpt. Auch vergangene Woche sei eine Regeleinleitung in den Flutkanal erfolgt, obwohl der Niederschlag nur acht bis zehn Liter pro Quadratmeter betragen habe. Der Wasserstand des Flutkanals sei aber dafür aber zu niedrig gewesen. Eine ordnungsgemäße Vermischung zwischen dem Wasser aus dem Flutkanal und dem Abwasser habe nicht stattfinden können.

Gärstoffe aus dem Wasser des Beckens hätten sich daher am Grund des Flutkanals abgelegt und den Fischen so den Sauerstoff genommen. Diese seien jämmerlich erstickt. Schon vor vier Jahren sei es in diesem Bereich zu einem Fischsterben gekommen, weil eine Pumpe der Pumpstation defekt gewesen sei, erzählen Fischer.

Bürgermeister Grundner bestätigt auf Nachfrage, „dass dieser Vorwurf im Raum steht“. Ob der Sachverhalt aber zutreffend ist, werde momentan geprüft. Ein Ergebnis werde nächste Woche erwartet. Deswegen sei Anfang Juli auch eine Besprechung mit Fischereiberechtigten, Betroffenen, Stadt und Wasserwirtschaftsamt anberaumt. „Wenn die Darstellung der Fischer stimmen sollte, ist das mehr als bedauerlich“, so Grundner zu unserer Zeitung.

Allerdings habe die Betreiberfirma der Pumpanlage der Stadt bestätigt, dass die Anlage korrekt gearbeitet habe. Sollte dennoch die Ursache des Fischsterbens von der Pumpstation ausgehen, „dann ist Haftungsfrage zu klären. Wenn ein Fehler vorliegt, muss geklärt werden, wer verantwortlich ist“, so der Stadtchef.

Erst im April hatte es ein großes Fischsterben entlang der Isen im Bereich von Anning/Oberdorfen gegeben. Die Ursache waren austretende Gärreste aus einer Biogasanlage. Der Landwirt hatte die Anlage manipuliert. Laut Landratsamt hätte der Biogasbehälter maximal bis zur Geländeoberkante befüllt werden dürfen. Bei Überschreiten dieses maximalen Füllstands hätte eigentlich eine Sicherheitseinrichtung im Behälter automatisch die Pumpen für die Zufuhr abschalten müssen. Diese Sicherungsvorrichtung hatte der Landwirt so manipuliert, dass sie nicht mehr funktionierte. Es kam zur Tragödie.