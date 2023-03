Angriff auf die Innenstadt? Debatte über neuen Supermarkt an der Autobahn

Von: Timo Aichele

Umstrittener Standort für einen neuen Rewe: Nach dem Einzelhandels-und Zentrenkonzept darf sich auf der freien Fläche vor dem Hagebau-Markt kein Lebensmittelladen ansiedeln. Doch die Debatte hat erst begonnen. © Weingartner

Das Dorfener Einzelhandelskonzept steht einem neuem Supermarkt im Gewerbegebiet an der A 94 im Weg. Eine Grundsatzdebatte im Stadtrat ist geplant.

Dorfen – Die freie Fläche vor dem Hagebau-Markt in Dorfen wirkt auf den ersten Blick bestens geeignet für einen neuen Supermarkt. Doch im Bau- und Verkehrsausschuss stieß der Antrag auf Widerstand. Denn nach dem städtischen Einzelhandelskonzept von 2017 ist in solchen „dezentralen Lagen“ kein Lebensmittelgeschäft zulässig. In der Sitzung wurden aber Zweifel laut, ob diese Einteilung noch zeitgemäß ist. Der Stadtrat soll sich nun damit beschäftigen. Die Grundsatzdebatte wurde allerdings bereits im Ausschuss eröffnet.

Der Antrag der Scharl-Gruppe sieht auf ihrem Grundstück einen Supermarkt mit einer Verkaufsfläche von 799 Quadratmeter plus Getränkemarkt (460 m2) und einem Boardinghose im zweiten Stock vor. Trotz dieser Aufteilung der Verkaufsflächen sind die beiden Geschäfte laut Bauamtsleiter Franz Wandinger baurechtlich als eine Einheit zu sehen. Damit wird die Grenze von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche überschritten, die einen sogenannten großflächigen Einzelhandel definiert. Um diesen zuzulassen, müsste der Bebauungsplan geändert werden.

Doch das noch größere Hindernis ist das Einzelhandels- und Zentrenkonzept aus dem Jahr 2017 (siehe Kasten) . „Wenn nach sieben Jahren die Erkenntnis gereift wäre, dass das aus der Zeit gefallen ist, dann müsste das der Stadtrat so beschließen“, sagte Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) in aller Vorsicht. Auch hinsichtlich des großflächigen Einzelhandels müsse entschieden werden, „ob wir im Gewerbegebiet die Büchse der Pandora öffnen wollen“.

Wenn es nach dem Förderkreis Dorfen geht, soll der Schutz für den innerstädtischen Einzelhandel unangetastet bleiben. Die Interessenvertretung der Gewerbetreibenden halte an der Sortimentsliste fest, berichtete Stadtmarketing-Leiterin Vanessa Moniker. „Wir kämpfen darum, die Leute in die Innenstadt zu ziehen“, da sei eine solche Ansiedlung kontraproduktiv, zitierte sie Förderkreis-Chef Stefan Tremmel.

Als dezentrale Lage weist die Karte zur „Zentrenhierarchie“ in Dorfen aus dem Jahr 2017 das Gewerbegebiet an der A 94 aus (dunkelgrau, unten). Als „Hauptzentrum“ ist die Innenstadt in gelber Farbe gekennzeichnet. © Stadt Dorfen

„Wir haben andere Interessenten, die gemäß der Sortimentsliste passen würden, an Herrn Scharl weitergeleitet. Diese wurden aber abgelehnt“, berichtete Moniker. Dem widerspricht Unternehmer Georg Scharl vehement. „Das stimmt überhaupt nicht“, erklärt er auf Nachfrage. Einzelhandelsbetriebe seien ihm von der Stadt nicht genannt worden, sondern zum Beispiel Handwerksbetriebe. „Wir haben eine schriftliche Stellungnahme von Rewe, dass sie sich dort ansiedeln wollen und auch der alte Standort in Dorfen erhalten bleiben soll“, verriet Scharl außerdem.

In der Sitzung positionierten sich mehrere Stadträte für eine Reform des Einzelhandelskonzepts. „Ich persönlich neige zu einem Ja“, sagte Michael Oberhofer (CSU) zu dem Bauantrag. Man müsse beim Bestandsschutz schon zwischen den traditionellen Geschäften im Ortskern und den Verbrauchermärkten an der B 15-Ortsdurchfahrt unterscheiden.

Er warnte außerdem vor der Konkurrenz durch Nachbargemeinden, die solche Ansiedlungen ermöglichen könnten. Wenn zum Beispiel auf der anderen Seite der Autobahn, auf St. Wolfganger Flur, Supermärkte gebaut würden, bedeute das für den Dorfener Einzelhandel die gleiche Wettbewerbssituation, „aber wir haben davon nullkommanull“.

Vize-Bürgermeister Ludwig Rudolf (CSU) verwies auf die Belastung der B 15 auf Höhe der Verbrauchermärkte mit 22 000 Autos täglich. Das könne ein neuer Supermarkt etwas außerhalb entzerren. Er wisse aus persönlichen Gesprächen, dass Menschen aus Schwindegg und Armstorf derzeit nach Haag zum Einkaufen fahren. Diese Kaufkraft könne man nach Dorfen holen.

Michaela Meister (SPD) widersprach. Mit dem Edeka südlich des B 15-Bahnübergangs werde ohnehin ein neuer Supermarkt abseits der bisherigen entstehen. „Das wäre das erste Mal, dass wir die Sortimentsliste anwenden. Lassen wir’s dabei und machen kein solches Hin und Her“, kritisierte sie.

Er halte die Sortimentsliste auch heute noch für stimmig, meinte Gerald Forstmaier (GAL). „Was wäre der Mehrwert für Dorfen? Wir würden den Zuschlag für etwas erteilen, das es in Dorfen schon gibt“, monierte er.

Der Bauausschuss beschloss allerdings, die Liste auf den Prüfstand stellen. „Das ist eine ganz wichtige Diskussion, die gehört in den Stadtrat“, begründete das Oberhofer. Bürgermeister Grundner, warnte dagegen: „Wir können es uns nicht leisten, dass wir von der Sortimentsliste abweichen.“ Der stationäre Einzelhandel sei bereits durch das Generationenproblem in der Geschäftsführung und dem Online-Handel stark unter Druck.