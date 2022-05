Immer mehr Anonyme Attacken aus dem Internet

Von: Michaele Heske

Russische Hackerangriffe und Sicherheitslücken im Homeoffice: IT-Experten wie der dorfener Martin Greimel haben viel zu tun.

Dorfen – Angriffe aus dem Internet nehmen zu, der Schaden für die Wirtschaft ist immens. Vor einem Jahr haben unbekannte Hacker die Taufkirchener Polstermöbelfabrik Himolla lahmgelegt; im Mai war die Firma Fendt Ziel einer Cyber-Attacke – zeitgleich verschafften sich Unbekannte Zugriff zu den IT-Systemen von Sixt. Aktuell sei die Bedrohung durch russische Hackerangriffe gestiegen, berichtet Martin Greimel, IT-Spezialist aus Dorfen.

„Durch die Scans sieht man, dass sich die Angriffe verändert haben, dass vermehrt versucht wird, Informationen von deutschen Unternehmen zu bekommen.“ Doch die Abwehrmechanismen seien gewaltig. „Beide Seiten rüsten hoch – auch mit Künstlicher Intelligenz.“

„Cyberkriminalität kann überall da stattfinden, wo IT-Geräte verwendet werden – egal ob im Unternehmen, zuhause oder unterwegs“, erklärt der Experte. Auf Smartphones und Tablets etwa, ebenso auf Laptops oder Computer. „Wir sind eine vernetzte Gesellschaft, ohne Internet kann kein Unternehmen mehr arbeiten. Böse Gesellen haben schnell entdeckt, dass sie nicht nur Schaden verursachen, sondern darüber hinaus auch Geld holen können“, sagt der Dorfener. CSU-Stadtrat und Gewerbereferent.

Die Täter würden mittlerweile ein breites Spektrum an Angriffsvektoren nutzen: Das reicht von der klassischen E-Mail mit einem schädlichen Anhang oder einem schädlichen Link, bis zu Angriffen auf externe Netzwerkverbindungen oder die umgehende Ausnutzung von Softwareschwachstellen.

Ein gutes Team: Martin Greimel und seine Frau Christine arbeiten seit 25 Jahren zusammen. © Michaele Heske

„Die Hacker brechen in ein Unternehmen ein und verschlüsseln die Daten. Sie fordern für den Entschlüsselungskey ein Lösegeld in Kryptowährung, zumeist Bitcoins“, erläutert Greimel – so ist es vor einem Jahr Himolla ergangen.

Nicht nut wegen russischer Hacker ist die Cyber-Sicherheit derzeit ein wachsendes Geschäftsfeld. Auch sogenannte Phishing-Angriffe haben zugenommen – diese Attacken richten sich oft gegen Privatleute. „Phishing bedeutet die Beschaffung persönlicher Daten, beispielsweise Passwörter oder Kreditkartennummern. Das gehe meistens über gefälschte E-Mails oder Websites, so der 57-Jährige, der vor über 25 Jahren sein Systemhaus in Dorfen gegründet hat. „Man bekommt beispielsweise eine vermeintliche Mail von der VR-Bank Taufkirchen-Dorfen. Da steht dann drin: ,Ihre Kontodaten müssen überprüft werden, bitte melden Sie sich an.‘“ Doch eine seriöse Bank würde niemals eine solche Nachricht schicken.

Für jeden Empfänger müsste das schon ein Warnsignal sein. Denn wer nun in das Feld Passwort und Kennung eingibt, schickt dabei seine Login-Daten direkt an Hacker. „Die Mails werden immer besser.“ Die abgegriffenen Daten werden auf Darknet-Marktplätzen gehandelt, würden als Rohstoffe für weitere Straftaten dienen.

„Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung der Unternehmen deutlich beschleunigt“, so Greimel. „Innerhalb kürzester Zeit wurden großflächig Heim-Arbeitsplätze geschaffen, dabei ist die IT-Sicherheit häufig zu kurz gekommen und hat große Sicherheitslücken eröffnet.“

Zu seinen Kunden gehören die Therme Erding, Dorfener Firmen wie das Einrichtungshaus Thalmeier oder Kronseder Haustechnik, ebenso viele Schulen im Landkreis.

Einen absoluten Schutz gegen Cyber-Angriffe gebe es nicht. „Wichtig ist es, die Angriffsfläche einer IT möglicht klein zu halten.“ Als Schutzmaßnahmen empfiehlt Greimel den Einsatz einer professionellen Firewall mit regelmäßiger Wartung sowie die Einrichtung eines Virenscanners für Server und Endgeräte. Auch sollte Software stets aktualisiert, die Daten regelmäßig gesichert werden.

Hier gelte die 3-2-1-Regel.: „Drei Kopien der Daten auf zwei unterschiedliche Speichermedien und eine externe Kopie.“ Dieser Rat gelte auch für private Nutzer. „Es ist schade, wenn alle Fotos oder auch die Zeugnisse weg sind.“

Greimel ist die Heimat wichtig. So hat er auch für die Tafel in Dorfen eine Cloud eingerichtet, die er persönlich betreut. „Wir sind ein mittelständisches, regionales Unternehmen und deshalb auch in der Verantwortung“, sagt der Vater zweier erwachsener Söhne.

Corona und Homeoffice hätten die Arbeitswelt verändert, meint er. Dazu gehöre auch ein gesundes Umweltbewusstsein. „Durch die Arbeit von zuhause wurden aufaddiert bei allen 22 Mitarbeitern, 45 400 Kilometer nicht gefahren und dadurch 9,5 Tonnen CO2 gespart“, sagt er übers eigene Unternehmen.