Armut im Fokus

Von: Michaele Heske

Engagiert: Josef Kronseder (Flüchtlingshilfe), Florian Attenberger (Caritas), Timo Aichele (Dorfener Anzeiger), Seppo Schmid (Nachbarschaftshilfe), Nur Betroffene wissen, wie es ist © Alexandra Anderka

Mit der Ausstellung „Armut hat viele Gesichter“ einer Podiumsdiskussion, Fotos und Erzählungen möchte die Heimatzeitung zusammen mit der Caritas, sowie den Tafeln im Landkreis und anderen Mitarbeitern der hiesigen Helferkette das Thema in den Fokus holen.

Dorfen – Armut ist ein Tabu. Wer am Rande der Gesellschaft steht, schämt und versteckt sich oft. Mit der Fotoausstellung „Armut hat viele Gesichter“ Ende November möchte die Heimatzeitung zusammen mit der Caritas, sowie den Tafeln im Landkreis und anderen Mitarbeitern der hiesigen Helferkette das Thema in den Fokus holen. Dabei wird der Erdinger/Dorfener Anzeiger von den Sorgen der Leute erzählen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Fotografin Esther Bauer und Filmemacherin Carina Bethmann machen zudem Missstände in Bildern sichtbar. Die Dreharbeiten starten kommenden Dienstag.

Hohe Mieten, Inflation – immer mehr Menschen leben auch in der Boomregion Erding am Existenzminimum. Der Mindestlohn ist allerorts einheitlich, doch die Mieten sind es nicht. Für Familien ist es mittlerweile fast unmöglich geworden, in der Region bezahlbaren Wohnraum zu finden. Oft ist die Armut weiblich, gerade alleinerziehende Mütter und Rentnerinnen sind betroffen.

Toni arbeitet in der Altenpflege, in Teilzeit als ungelernte Kraft. Die 34-jährige Taufkirchenerin verdient keine 1000 Euro im Monat, sie bekommt Unterstützung vom Jobcenter. Als Geschiedene mit zwei Kindern schlägt sie sich mehr schlecht als recht durch. Tonis Töchter, acht und zehn Jahre alt, wissen, dass kaum Geld in der Haushaltskasse ist, weil der Vater nur unregelmäßig Unterhalt zahlt und weil sie „hartzen“. Ein Unwort, dass trotz der Umbenennung der Sozialhilfe in Bürgergeld, immer noch zum Vokabular der Familie gehört. Die Bildungschancen der beiden Kinder sind entsprechend gering, denn Armut vererbt sich. 1,81 Euro sind pro Person für Bildung in den Regelsatz des Bürgergeldes eingerechnet. Für Freizeit und Kultur fallen 48,98 Euro an. Und Nahrung darf im Monat maximal 174,19 Euro kosten.

Brigitte Fischer, Sozialarbeiterin bei der Caritas Erding, hat die Ausgaben, die der Regelbedarf vorsieht, aufgeschlüsselt. Mehr als 2000 Personen inklusive Kindern beziehen aktuell Leistungen vom Jobcenter Aruso in Erding. Fischer gab auch die Initialzündung für das Projekt „Armut hat viele Gesichter“. Es werden immer mehr Hilfesuchenden, so die Beobachtung von Fischer und ihrem Kollegen Florian Attenberger. Erst die Pandemie, jetzt die Inflation – wer vorher schon wenig Geld hatte, befindet sich nahezu im monetären Sinkflug. „Oft treffen viele Faktoren zusammen oder führt das eine zum anderen, der Verlust des Arbeitsplatzes in die Überschuldung, die Mietschulden in die Wohnungslosigkeit. Und die Verzweiflung darüber in Depressionen oder Sucht.“

Betroffen sind mittlerweile auch viele Senioren, die ihr Leben lang gearbeitet haben, denen die Rente aber längst nicht mehr bis zum Monatsende reicht. Die Heimatzeitung berichtet über die vielen Notlagen in der Region, hervorgerufen durch Krankheit, Alter und Scheidung oder auch Flucht.

Doch Bilder sagen bekanntlich mehr als tausend Worte. Die Erdinger Fotografin Esther Bauer wird deshalb in den kommenden Wochen auf Motivsuche gehen, das Thema Armut mit ihrer Kamera in den Fokus nehmen. Sei es eine Flaschensammlerin, die durch Pfand ihr Budget aufbessert, oder die Witwe, die vier Kinder groß gezogen und somit „nie richtig gearbeitet“ hat, weil sie nur einen Minijob neben Haushalt und Familie hatte.

Bauer wird auch die lange Schlange vor den Tafeln im Bild festhalten, die sich seit Kriegsbeginn nahezu verdoppelt hat. Sigrid Wiedenhofer, Gemeindejugendpflegerin in Dorfen, weiß, dass besonders Kinder und Jugendliche unter Armut leiden. Fotos der Betroffenen würden die Ausgrenzung indes noch verstärken. Ihre Idee: „Wir werden die Kinder bitten, ihre Lebenssituation zu malen.“

Kommende Woche startet Dokumentarfilmerin Carina Bethmann mit einer Straßenumfrage: „Was ist eigentlich Armut?“ Mit dem Trailer wird die Filmemacherin aus Dorfen direkt ins Thema beim Start der nächsten Aktion „Licht in die Herzen“ einführen. Hinzu kommen Portraits, die im Erdinger Anzeige publiziert und bei der Ausstellung sichtbar werden. Denn: „Die Armut hat viele Gesichter“.

Vernissage und Podiumsdiskussion sind am 30. November im Jakobmayer in Dorfen, Schirmherr ist Bürgermeister Heinz Grundner. Auch Toni aus Taufkirchen will dabei sein und von ihrem Leben am Existenzminimum berichten: „Jeder meint ja, er kann irgendwie beim Thema Armut mitreden. Wie es tatsächlich ist, arm zu sein und keine Perspektive für sich und die Kinder zu sehen, wissen nur wir Betroffenen.“