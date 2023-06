Szene ist im Video zu sehen: Jetzt ermittelt die Polizei wegen Security-Attacke bei „Faust“ in Dorfen

Von: Timo Aichele

Der Moment des Angriffs: Eine Sekunde später liegt der Radler (r.) auf dem Boden, und die beiden Sicherheitskräfte drücken ihn gewaltsam nieder. © Screenshot privat

Zwei Sicherheitskräfte haben einen Mann am Rand einer „Faust“-Aufführung in Dorfen angegriffen. Ein Video zeigt die Attacke. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun doch - bisher war die Polizei von einem anderen Sachverhalt ausgegangen.

Dorfen – Ein Mann liegt bäuchlings auf dem Boden, zwei Security-Kräfte drücken ihn nieder. Zu zweit zwängen sie den Mann an die Wand der Rossmann-Filiale am Unteren Markt in Dorfen. Diese Szene macht einige Dorfener wütend – nicht nur Augenzeugen, die die Security-Attacke auf einen Radler am Rande der zweiten „Faust“-Aufführung beobachteten und sogar filmten. Mittlerweile muss auch die Polizei anerkennen: „Es besteht der Anfangsverdacht für ein Körperverletzungsdelikt – ganz klar.“

Video zeigt Gewalttat: Radler ist nicht betrunken gestürzt

Das erklärt der stellvertretende Inspektionsleiter Hans Rumpfinger am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung. Über eine Woche lang war die Polizei davon ausgegangen, dass hier keine Körperverletzung begangen wurde, sondern der Mann betrunken vom Rad gestürzt sei.

Das 29 Sekunden lange Video spricht aber eine andere Sprache. Jeder der es sieht, erkennt in der Aktion eine Gewalttat. Direkt danach wollen die Augenzeugen, aber nicht mit der Polizei reden. Erste Schilderungen erreichen kurz nach dem Vorfall am Samstag, 17. Juni, unsere Zeitung, woraufhin die Redaktion die Polizeiinspektion Dorfen kontaktiert. Den Ordnungshütern liegen zunächst aber keine Aussagen über eine körperliche Attacke vor.

Erst nach über einer Woche, am Montagnachmittag, erlangen die Stadt und die Polizei von dem Video Kenntnis. So schildern es Polizist Rumpfinger und Bürgermeister Heinz Grundner auf Nachfrage. „Ganz klar: Das Verhalten dieser Security-Kräfte ist nicht zu tolerieren“, erklärt der Bürgermeister am Dienstag. Er sei empört.

Gerüchteküche kocht: Video auch auf Facebook zu sehen

Am Montag habe er sofort in Abstimmung mit Projektleiterin Sigrid Wiedenhofer das Sicherheitsunternehment kontaktiert und gefordert, „dass sie die beiden Mitarbeiter rausnehmen müssen. Wenn die Firma das dann personell nicht stemmen könnte, ist sie ganz raus“, schilder der Bürgermeister. Der Auftrag sei ohnehin zweigeteilt und an zwei Dienstleister vergeben.

Bis zu diesem Schritt der Stadt ist die Gerüchteküche in Dorfen aber schon am Überkochen. Das Video von dem Vorfall geht von Handy zu Handy. Mittlerweile ist es auch öffentlich auf Facebook zu sehen.

Der Film zeigt einen Radler, der mit einem Sicherheitsdienst-Mitarbeiter diskutiert – neben dem Rossmann-Eingang, also hinter der Tribüne, auf der zu diesem Zeitpunkt gut 700 Zuschauer den „Faust“ verfolgen. Scheinbar will der Ordner den Mann nicht weiterfahren lassen.

Plötzlich gehen die zwei Sicherheitsmitarbeiter auf den Radler los

Ein Kollege kommt hinzu, und auf einmal macht der erste Sicherheitsdienstler einen abrupten Schritt nach vorne. Er packt den Radfahrer mit der Armbeuge an der Gurgel, schlägt ihm ein Bein weg und reißt ihn in einer flüssigen Bewegung nach hinten und samt Fahrrad um.

In Sekundenbruchteilen stürzt sich der zweite Ordner auf den Mann. Gemeinsam zwingen sie ihr Opfer herunter. Der erste Ordner hat die behandschuhte Hand im Genick des Mannes und drückt nun den Kopf so schnell herunter, dass der Radfahrer mit der rechten Wange auf dem Boden aufschlägt.

Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. Alle Beteiligten würden noch einmal befragt, sagt Rumpfinger am Dienstag. Denn erst hatte sich die Situation der Polizei anders dargestellt.

An diesem Samstag um 21.15 Uhr wurden drei Streifenwagen zu der „Faust“-Aufführung alarmiert. Die Beamten hätten dort aber keine Belege für eine körperliche Auseinandersetzung gefunden, berichtet der Dorfener Polizeichef Harald Kratzel auf Nachfrage unserer Zeitung am Dienstag, 20. Juni.

Video wirft Sturz-Sichtweise über den Haufen – Radler griff auch nicht als erster an

Von allen Beteiligen, dem Opfer, der beiden Sicherheitskräfte und einem Zeugen seien Aussagen und Personalien aufgenommen worden, erklärt Kratzel da noch. Das erste Ermittlungsergebnis: Der Mann habe zwei Promille Alkohol im Blut gehabt, sei beim Absteigen vom Rad alleinbeteiligt gestürzt und habe sich dabei eine Schürfwunde im Gesicht zugezogen, berichtet Kratzel. „Wenn eine Körperverletzung stattgefunden hätte, wäre das zur Anzeige gebracht worden“, ist der Erste Polizeihauptkommissar zunächst überzeugt.

Das Video wirft diese Sichtweise nun über den Haufen. Es zeigt die Attacke der Security und, dass der Radler nicht als erster angriff. Nur eine Diskussion ist zu sehen, aber nicht zu hören. Wenn es darum gegangen sein sollte, dass der Mann vorbeiradeln wollte, dann darf das kein Grund für das Eingreifen der Security gewesen sein, stellt der Rathauschef klar: „Die Ordner müssen nur dafür sorgen, dass es ruhig bleibt. Die Durchfahrt ist nicht verboten.“

