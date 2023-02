Auf närrischer Tour: KG tanzt durch den Dorfener Fasching

Von: Michaele Heske

„Heia lass ma’s wieder richtig kracha“: Die Dance Teens traten beim Pfarrfasching auf. © Michaele Heske

Die Karnevalsgesellschaft Dorfen begeistert beim Pfarrfasching und im Tonwerk. Die Tänzer und Tänzerinnen sind bereit für den Endspurt.

Dorfen – „Fasching feiern, Gaudi macha – heia lass ma’s wieder richtig kracha“, so lautet heuer das Motto der Karnevalsgesellschaft (KG) Dorfen. Bald sei die schöne Zeit vorbei, bedauern die Dorfener Narren. „Jetzt kommt aber erst noch der Endspurt“, freuen sich ihre Hoheiten, Susanne I., glitzernde Regentin über Jugend und Gesang, und deren Gemahl Matthias I. von der Hofkirchener Hofburg. Denn vor dem Aschermittwoch stehen noch Kinderbälle und der Kehraus auf dem Programm.

Wolfgang Lanzinger trug eine schlichte Mönchskutte, das Harlekin-Kostüm von Elisabeth Mengele-Kley schillerte in bunten Farben: Die beiden Pfarrgemeinderäte hatten am Sonntag zum Fasching im Pfarrsaal von Maria Dorfen eingeladen. Viele der Närrinnen und Narren kamen ebenfalls verkleidet, trugen lustige Hüte oder hatten sich rote Nasen aufgesetzt. „Es tut gut, mal in eine andere Haut zu schlüpfen“, sagte Mengele-Kley.

Um Punkt 14 Uhr zogen die Prinzenpaare ein, begleitet vom Hofstaat sowie Martin Pommer, Präsident der Karnevalsgesellschaft und seinem Vize Mathias Pichlmeier. Der Narhalla-Marsch erklang, die Dance Teens legten los, warfen die Beinen die Luft und begeisterten die Zuschauer im nahezu vollen Gemeindesaal mit flotten, oft akrobatischen Tanzeinlagen.

Danach zog die Truppe zum Tonwerk hoch, hier war der Kinderfasching des Montessori-Kinderhauses schon in vollem Gange, die bairische Band „Schlawindl“ rockte den Saal. Dass auch das Erbprinzenpaar Tamara Stehr, die mit Beinamen die „tänzelnde Perle“ heißt, und Enzo Damerau, der Hüter des (Golf-)Handycaps, hier für die Kinder tanzten, war freilich Ehrensache.

An diesem Sonntag verwandelt die KG ab 14 Uhr beim zweiten Kinderball den Jakobmayer-Saal in eine Faschingshochburg. Vorverkauf ist am Samstag von 14 bis 16 Uhr im Reisebüro Kuliga am Unteren Markt. Und auch im katholischen Pfarrsaal am Ruprechtsberg geht es für die Kleinen am Sonntag ab 14 Uhr beim Kinderfasching närrisch zu.

Am Dienstag, 21. Februar, treffen sich die Narren dann um 13 Uhr zum letzten Mal am Unteren Markt. Die Regenten und Tanzgruppen der KG treten auf, und die Garden aus der Umgebung sorgen nochmals für Action.