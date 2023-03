Helga Brenninger: Seit zehn Jahren auf Seelenreise für sich und die Fans

Von: Fabian Holzner

Teilen

Eine Frau und ihre Gitarre: Helga Brenninger vor dem Jakobmayer in Dorfen, wo sie ihre Jubiläumstour startet. © Fabian Holzner

Helga Brenninger bringt seit zehn Jahren ihre Mundartlieder auf die Bühnen. Ihre Jubiläumstour startet sie im Jakobmayer in Dorfen.

Dorfen – Ein ganz persönlicher Blick nach innen, der zum großen Schritt nach außen wird – das kommt in der Musikwelt immer wieder vor. Die Liedermacherin hält diesen Kurs konstant bei und findet durch ihre Offenheit nicht nur den Zugang zu sich selbst, sondern auch zum Publikum. Die ersten eigenen Zeilen, ein Liebesbekenntnis an ihren Mann, als dieser sich von einer Operation erholte, war bei der heute 49-jährigen Schwindkirchenerin der Beginn für eine Seelenreise, auf die sie nur wenige Jahre später schon die Zuschauer der BR-Abendschau mitnahm.

Seit genau zehn Jahren steht sie als Solokünstlerin auf der Bühne und erzählt in ihren bairischen Liedern zu den Klängen ihrer Gitarre, was sie bewegt, ihr Mut gibt, sie glücklich macht. Langjährige und vertrauensvolle Beziehungen zu ihren Mitmenschen gehören dazu, wie sie im Interview mit dem Dorfenen Anzeiger erzählt.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass ihre Jubiläumstour im Jakobmayer startet, dort wo sie ihr erstes Album vorstellte. Nach dem 31. März spielt Helga Brenninger dann unter anderem im Schlachthof in München und im Haberkasten Mühldorf.

Frau Brenninger, zehn Jahre Bühnenerfahrung sind auch zehn Jahre persönliche Entwicklung. Was unterscheidet Sie heute von Ihrer Anfangszeit?

Oh ja, in der Zeit hat sich ganz viel getan! Man befasst sich viel mehr mit sich selbst, wenn man Lieder schreibt, was ich ja davor nicht getan habe. Ich hänge Tage oder Wochen an einem Thema. Da kommt vieles wieder hervor, und das tut wahnsinnig gut. Musikalisch entwickelt man sich auch, wenn man nicht mehr covert, sondern zum eigenen Original wird. Auf der Gitarre und stimmlich.

Dazu braucht es Wegbegleiter und Unterstützer.

Sicher, von Anfang an war mein Bandkollege Bertram Liebmann mitentscheidend für diesen Weg. Ihm habe ich mein erstes selbst geschriebenes Lied vorgespielt. Das hat mich ganz schön Überwindung gekostet, dazu braucht man schon echt großes Vertrauen. Bis heute versteht Bertram es, mir zu zeigen, was ich selbst noch aus mir rausholen kann.

Gab es zumindest eine grobe Skizze von dem Weg, den Sie damit einschlagen wollten?

Nein, gar nicht! Das hat mich irgendwie überrannt. Schon nach fünf Jahren, als ich live in der BR-Abendschau spielte, dachte ich mir: Wahnsinn, damit hab ich nicht gerechnet, ich mach das doch nur für mich! Erst mit der Zeit wurde mir klar, dass ich anderen Menschen damit eine Freunde mache, sie inspiriere, sie berühre – ob zum Lachen oder zum Weinen. Das ist unbeschreiblich.

Hat sich das „für sich selber“ dann zum Anregen des Publikums gewandelt?

Ja, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, kann ich weitergeben. Aber nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mehr als: „Schau her, so kann man’s auch machen“. Jemandem meine Meinung aufdrängen will ich auf keinen Fall. Ich versuche, in meinen Liedern Raum zu schaffen, zum Nachdenken – wenn man will.

Was sind die Inspirationen, die Themen, die Sie als Künstlerin ausmachen?

Ich denke, seinen eigenen Weg zu gehen. Dazu gehört, offen zu sein für Veränderungen, und die kleinen Dinge im Leben zu schätzen. Dass man nicht nach New York zum Shoppen muss, um glücklich zu sein, sondern das Glück in Begegnungen mit Menschen sieht, die einem etwas geben.

Wer sind solche Menschen für Sie?

Gute Lehrer zum Beispiel. Was zum eigenen Weg gehört, ist, aus seinen Erfahrungen zu lernen, man muss sie sich nur hinterher anschauen. Lehrer helfen dabei, erstmal das Gute in etwas zu suchen und dann den anderen aus seiner Reserve zu locken, ihn mehr sich selbst entdecken lassen. Sowas versuche ich auch, wenn ich Gitarrenschüler unterrichte, und im Umgang, in der Kommunikation mit Menschen. Kritik wie „du hast das oder das falsch gemacht“ hilft ja niemandem. Man muss sich auf das Positive, auch bei Kritik, konzentrieren. Ob ich das immer schaffe, weiß ich auch nicht (lacht).

Im Umgang mit den Bandkollegen scheint das zu funktionieren. Teilweise sind die Musiker schon die ganzen zehn Jahre dabei.

Bis zur ersten CD, die ich 2015 im Jakobmayer vorgestellt habe, war ich mit Band unterwegs, danach ein Zeit lang auch alleine, oft auf offenen Bühnen. Die Erfahrung „ich kann das alleine auch“ hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Mit der Band ist es aber wunderschön, wenn man sich gegenseitig trägt, aufschaukelt. Am längsten kenne ich schon meinen Perkussionisten Bernd Mayer, wir haben schon mit 16 oder 17 auf Feiern gemeinsam Musik gemacht. Wie wichtig Pianist Bertram Liebmann seit Beginn für meine Lieder ist, sagte ich ja schon, über die Zeit kamen noch Marcel Diehl als Bassist und erst vor wenigen Jahren Saskia Götz als Geigenspielerin dazu. Auch mit ihr hat es auf Anhieb gepasst, und es ist schön, wenn sich die alten Lieder damit über die Zeit weiterentwickeln. Dazu trägt neuerdings aber auch Andrea Hailer ein Stück weit bei. Sie hat das Marketing und die Pressearbeit, die davor mein Mann einfach „abbekommen“ hat, übernommen (lacht). Andrea hat kürzlich den Kontakt zu den „Desperate Brasswives“ hergestellt.

Helga Brenninger mit Posaune und Trompete?

(begeistert) Ja! Das ist ein super Jubiläumsgeschenk! Wir haben den neun Mädels eine Aufnahme von meinem neuen Lied „Ois Wurscht“ geschickt und ihre Zusage bekommen. Die Aufnahme war für die nächste CD gedacht, wird aber vorher schon bei der Tour und online zu hören sein. Bei den nächsten Komzerten gibt’s auch das ein oder andere noch nicht veröffentlichte Lied zu hören.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich immer mehr online und über Social Media abgespielt.

Ich hab schon viele Videos gemacht. Die sind einerseits sowas wie eine „Vollendung“, eine „dritte Dimension“ von der ersten Idee bis zum Umsetzen in Bilder. Das macht schon Spaß. Aber ob einen das weiterbringt? Ich glaube, nach wie vor ist es für mich das Wichtigste, live zu spielen. Ich bin auch der Live-Typ. Weil da Energie zurück kommt, wenn man das Publikum direkt vor sich hat.

Helga Brenninger im Jakobmayer in Dorfen

Das Konzert unter dem Motto „Boarisch mutiert“ findet am Freitag, 21. März, um 20 Uhr im Jakobmayer in Dorfen statt. Karten zu 18 Euro plus Gebühren gibt es im Vorverkauf beim Ticket Treff Dorfen, Tel. (0 80 81) 13 93