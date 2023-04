Auf Spielplatz in Dorfen: Kind zückt Messer

Von: Uta Künkler

Im Streit zwischen Gleichaltrigen zückte auf einem Spielplatz in Dorfen ein 13-Jähriger ein Taschenmesser. Zum Glück wurde niemand verletzt (Symboldbild). © dpa

Mit einem Taschenmesser wollte sich ein Kind auf dem Spielplatz an der Etzkapelle in Dorfen in einem Streit unter Gleichaltrigen wohl Gehör verschaffen.

Dorfen – Wie die Dorfener Polizei berichtet, war am Gründonnerstag gegen 16.20 Uhr am Spielplatz an der Etzkapelle in Dorfen über Jacken, die aus dem Weg geräumt wurden, eine Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von Zehn- bis Zwölfjährigen und einer Gruppe mit einem elfjährigen Kind und zwei Dreizehnjährigen entbrannt.

In deren Verlauf zückte ein 13-Jähriger ein Taschenmesser und bedrohte damit offenbar ein anderes Kind. Dem sollen zudem Beleidigungen vorausgegangen sein. Eine unbeteiligte Augenzeugin, die von der Gruppe der angegriffenen Kindern zu Hilfe gerufen wurde, alarmierte die Polizei. Zu Verletzungen kam es nicht.

Die drei Tatverdächtigen versuchten zunächst zu flüchten. Sie sind aber namentlich bekannt und wurden gemeinsam mit ihren Eltern von den Beamten aufgesucht.