„Promille-Fahrten sind Russisches Roulette“: Verstärkte Kontrollen zur Faschingszeit in Dorfen

Zum Hemadlenzn rüstet die Dorfener Polizei auf. Die Polizei und ein Suchtspezialist warnen jetzt.

Dorfen – „Von 9 Uhr morgens bis tief in die Nacht sind wir unterwegs und machen Alkoholkontrollen“, sagt Dienststellenleiter Harald Kratzel. „Wir holen uns zusätzlich Unterstützung aus Erding.“ Die Ordnungshüter setzen an den närrischen Tagen jedenfalls auf Prävention. Schließlich zeige die Erfahrung: „Je größer die Polizei-Dichte, desto weniger Trunkenheitsfahrten sind zu verzeichnen.“

Wenn die Hemadlenzn Dorfen unsicher machen, ist Ausnahmezustand in der Stadt. Das wissen auch die auswärtigen Narren, die es gleich scharenweise am Unsinnigen Donnerstag in die Isenstadt zieht. „Hier ist Halligalli angesagt. Und das Bier fließt“, sagt der Dorfener Polizeihauptkommissar Karlheinz Lauffer.

Alkoholisierte Autofahrer würden die Gefahren unterschätzen: „Mit einem Blutalkoholspiegel von 0,5 Promille verdoppelt sich das Unfallrisiko – bei 1,1 Promille liegt es sogar zehnfach höher.“

Freilich, das ist jedem Autofahrer bekannt – zumindest in der Theorie, so der Taufkirchener Suchtspezialist und Psychotherapeut Klaus Gering: „Es kommt immer wieder zu Fehleinschätzungen des eigenen Zustandes. ,Zwei, drei Bierchen habe ich nur getrunken – das ist doch nichts‘.“ Zumal der Konsum gesellschaftlich toleriert werde und immer noch als Kavaliersdelikt gelte. Zweite Fehleinschätzung: Crashs passieren immer nur anderen Autofahrern. „Je öfter jemand ein Fahrzeug alkoholisiert lenkt, ohne dabei erwischt oder in einen Unfall verwickelt zu werden, desto sicherer ist er sich, dass er alles unter Kontrolle hat“, sagt Gering. „Das sind scheinbare Erfolgserlebnisse – in Wirklichkeit aber sind Trunkenheitsfahrten Russisches Roulette. “

Das sei ein fataler Irrtum, erklärt Kratzel: „Die Reaktionszeit verlangsamt sich, der Reaktionsweg verlängert sich – gerade Kinder sind gefährdet, ebenso wie Radler und Fußgänger, denn ihnen fehlt die schützende Karosserie.“

Allein im Gemeindegebiet Dorfen habe es im Jahr 2019 20 durch Alkohol bedingte Verkehrsunfälle gegeben, das Jahr zuvor waren es zehn Karambolagen unter Alkoholeinfluss. 2019 fuhren wiederum knapp 60 Autofahrer alkoholisiert in eine Kontrolle, dabei lag der Promillegehalt zwischen 0,5 und 1,1.

Die Folge: Zwei Punkte in Flensburg, 500 Euro Strafe und ein Monat Fahrverbot. Kommt es zum Crash, muss sich der Lenker strafrechtlich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. „Da ist schnell eine Existenz bedroht – und neben der Strafe drücken auch Schuldgefühle immens“, so Lauffer.

Doch daran werden die meisten Hemadlenzn nicht denken, wenn es sie am Donnerstag nach Dorfen zieht. Viele werden vielleicht sogar versuchen, vermeintlich kontrolliert bis an die 0,5-Promille-Grenze heran zu trinken: „Jeder Körper reagiert aber anders, schnell hat man das Limit überschritten“, sagt Polizeichef Kratzel.

Außerdem hätten die Ordnungshüter einen Blick für Alkoholsünder, ergänzt sein Mitarbeiter Lauffer: „Das macht die Routine, wir erkennen bei den Kontrollen schnell, ob sich jemand alkoholisiert ans Steuer gesetzt hat.“ Liegt ein Anfangsverdacht vor, muss der Fahrer pusten – bestätigt sich diese Annahme, wird er aus dem Verkehr gezogen. Deshalb: „Konsequent auf Alkohol verzichten“, rät der Dienststellenleiter. So komme man nicht in die Gefahr, den Führerschein zu verlieren oder andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

Außerdem mache das bunte Treiben am Hemadlenzn nüchternen Blickes viel mehr Spaß, meint der Beamte: „Man hat mehr Gaudi, wenn man den Umzug bewusst wahrnimmt, statt benebelt im Trubel zu torkeln.“ Im vergangenen Jahr waren die Narren jedenfalls am Unsinnigen Donnerstag vernünftig, so Kratzel: „Hoffentlich kommt es auch heuer zu keinen Unfällen.“

Michaele Heske