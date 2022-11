Wirte-Duo übernimmt Pizzeria im Marienhof – Kinder durften sich Namen überlegen

Von: Michaele Heske

Rückkehr: Flaviano Gatto, ehemaliger Kellner im Dolce Vita, und Daniele Fusaro sind die neuen Pächter im Marienhof. Modern, aber gemütlich. © Michaele Heske

Flaviano Gatto und Daniele Fusaro aus Oberdorfen heißen die neuen Wirte im Marienhof. Zumindest Gatto ist kein Unbekannter.

Dorfen – Pächterwechsel in der Pizzeria im Marienhof: Flaviano Gatto und Daniele Fusaro aus Oberdorfen sind die neuen Wirte in Dorfens Innenstadt. Hier soll im kommenden Jahr nach einem aufwendigen Umbau ein schickes Ristorante eröffnet werden: „Gute Pizza, einen guten Teller Pasta – immer mit einem Lächeln serviert“, verspricht der künftige Küchenchef des „Al pepe verde“.

Pächterwechsel im Marienhof: Neuer Wirt verrät seine Pläne

Die Gerüchteküche brodelt schon länger, denn zum Jahresende schließt das „La Dolce Vita“. Zuletzt hieß es: „Kosta übernimmt“. Der Grieche würde nach der „Taverna Sirtaki“ und dem Tagescafé am Unteren Markt nun ein drittes griechisches Lokal in Dorfen eröffnen. „Konstantinos Kostaras und ich haben uns köstlich über die Spekulationen amüsiert“, dementiert Robert Decker, Besitzer des Marienhofs.

„Es lief nicht mehr so gut im Dolce Vita, Service und Essen waren schon mal besser“, erklärt Bauunternehmer Decker vorsichtig, warum er Geschäftsführer Umberto Sacco gekündigt hatte. Auch das Ambiente in der Pizzeria sei ihm längst zu altmodisch geworden. „Ich wollte umbauen, und da zog der jetzige Wirt nicht mit.“

Gatto betreibt bereits eine Pizzeria in Münchnen

Auf Deckers Annonce im Internet bewarb sich Flaviano Gatto, der mit seinem Jugendfreund Fusaro seit 2014 in München eine gut gehende Pizzeria führt. Zuvor hatte der Gastro-Profi schon sechs Jahre in der Pizzeria im Marienhof gearbeitet: „Das war die beste Zeit meines Lebens“, erzählt der Italiener. „Dorfen ist meine Stadt – und mittlerweile auch unsere Heimat.“

Gleich beim zweiten Date schleppte Gatto seine zukünftige Frau Francesca Cortese, die zu dieser Zeit so wie er noch in München lebte, nach Dorfen ins „Dolce Vita“: „Da haben wir uns dann richtig verliebt – ineinander und in die Stadt.“ Nach der Geburt der Kinder war beiden klar: Sie wollen nicht länger in München leben. Die Familie zog nach Oberdorfen in die Siedlung am Seebach, wo auch ihr Haus von der Flutwelle beim Hochwasser im vergangenen Jahr unter Wasser gesetzt wurde: „Jetzt ist wieder alles gut – wir freuen uns auf die Zukunft“, sagt Cortese.

Alter Wirt macht in Schwindegg neues Restaurant auf

Stolz zeigt die Italienerin die Pläne der neuen Pizzeria, die sie auf dem Handy hat: „Modernes Ambiente und doch sehr gemütlich.“ Zudem werde der Außenbereich des Gasthauses deutlich vergrößert und aufgewertet, verspricht Decker: „Die Terrasse wird bis zur Apothekergasse gehen.“ Der Name des Lokals war bis zum gestrigen Sonntag noch geheim: „Unsere Kinder durften entscheiden, wie das Lokal heißt“, erklärt Gatto. Drei Vorschläge hatten die vier Bambini der beiden Wirte zur Auswahl. Ihre Wahl ist: „Al pepe verde“, übersetzt „zum grünen Pfeffer“, verrät Cortese, die im Hintergrund die Geschäfte führen wird.

Umberto Sacco, Geschäftsführer des Ristorante La Dolce Vita, war zunächst enttäuscht, dass sein Ofen im „Dolce Vita“ am Jahresende ausgeht. „Wir machen aber in Schwindegg eine neue Pizzeria auf“, gibt er sich zuversichtlich.

Auch das kleine Ladenlokal „Pizza in Piazza“ am Unteren Markt vergrößert sich. Bislang holten die Gäste hier die italienischen Spezialitäten ab, bald können sie im „Gasthaus am Markt“ einkehren, denn hier wird derzeit ebenfalls renoviert.

