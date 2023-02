Aus für Dorfener Brauerei Bachmayer: Hiobsbotschaft ohne Vorwarnung

Von: Michaele Heske

Müssen fürs Volksfest umdisponieren: Die drei Dorfener Festwirte Ernst Hennel, Franz Egerndorfer und Tobias Maier (v. l.) suchen eine neue Brauerei. © MIchaele Heske

Das überraschende Aus der Dorfener Brauerei Bachmayer hat für die Festwirte Folgen: Sie müssen einen neuen Bierlieferanten finden.

Dorfen – Aus’zapft ist – beim nächsten Dorfener Volksfest wird kein Bachmayer-Festbier mehr fließen. Dass die Traditionsbrauerei in der Innenstadt Ende April/Anfang Mai den Betrieb komplett einstellt (wir berichteten), sei „generell ein herber Schlag für die Stadt“, sagt Stefan Tremmel, Vorsitzender des Förderkreises. Um so härter trifft es die Dorfener im 1250. Jubiläumsjahr, weil ein wichtiges Stück ihrer Geschichte wegbricht. Vor allem die drei Festwirte stecken jetzt in der Bredouille: Das Trio muss sich schnellstmöglich einen neuen Bierlieferanten suchen.

„Es dreht sich ja nicht nur um das Bier, sondern um die ganze Logistik, die dahinter steckt“, erklärt Festwirt Ernst Hennel. Er blickt mit seinen Kollegen auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Brauerei Bachmayer zurück. Über 16 Jahre haben die „ProstMahlzeit“-Wirte und jetzt im ersten Jahr auch die Nachfolger „Gmaade Wiesn“ die Schankanlage und das ganze Equipment zusätzlich zum Bier von der Brauerei bekommen.

Ein Wechsel führt nicht nur logistisch zu Veränderungen, sondern kann auch die Kosten empfindlich in die Höhe treiben. Die Mass Bier soll eigentlich 9,80 Euro kosten. Das wurde bei der Ausschreibung für das Volksfest 2023, das vom 11. bis 20. August gefeiert wird, festgelegt. Jetzt fürchtet Hennel um den Bierpreis. „Wir können da eigentlich nicht nachbessern“, sagt er. Gerade die letzte Dorfener Wiesn war ein Volksfest der Superlative: Mit Höchstzahlen an Besuchern und dem besten Festbier, so sagten zumindest die Kenner, das je ausgeschenkt wurde.

Die Hiobsbotschaft vom Aus der Brauerei traf das das Wirte-Trio Hennel, Franz Egerndorfer und Tobias Maier ohne Vorwarnung. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass die Brauerei Bachmayer den Betrieb einstellt – und dann noch so schnell“, ärgert sich Hennel. Er und eine Kompagnons waren nur wenige Tage zuvor von Bachmayer-Chef Josef Hörmann informiert worden.

Jetzt heißt es umdisponieren. „Wir haben noch keine Gespräche mit den beiden anderen hiesigen Brauereien geführt“, sagt Egerndorfer. Ob ein hiesiger Brauer aber die Kapazitäten habe, die Bachmayersche Bierlücke beim Volksfest zu füllen, sei mehr als fraglich. Festbier dürfe zudem nur dann Festbier genannt werden, wenn es eine Stammwürze von 13 Prozent oder mehr habe und speziell für den Anlass gebraut werde. Der Bräu z’Loh oder auch Andreas Schweiger mit seinem Kellerbier beliefern im Sommer nicht nur das Dorfener Volksfest, sondern viele andere Straßenfeste im Umland.

Förderkreis-Chef Tremmel hofft, dass Bachmayer-Besitzer Hörmann die Rezeptur seines Biers wenigstens weitergebe: „Dann kann eine andere Brauerei das Traditionsbier weiterbrauen.“ Das habe der Dorfener Braumeister allerdings nicht vor, habe er gegenüber Hennel erklärt: „Dann ist das nicht mehr das Bachmayer Bier, so Hörmanns Argumentation. Er hat ganz und gar mit dem Geschäft abgeschlossen.“

Schade auch, dass es zu keinen Gesprächen und einer Zusammenarbeit mit dem jungen und motivierten Brauer Schweiger gekommen sei, der möglicherweise gerne Anlage und Rezeptur übernommen hätte, bedauert der Wirt des E3.

Mit dem Bachmayer-Bier gehe eine gute, alte Tradition dahin, sagt Maier, Betreiber der „Bar Amore“ in der Innenstadt. Der gebürtige Dorfener verweist auf den Bierkrieg von 1910, als es wegen einer Bierpreiserhöhung massive Unruhen und Brandstiftungen in Dorfen gegeben hat: „Da steckt wahnsinnig viel Geschichte dahinter.“

Klar, die Umstände seien aktuell schwierig, weiß der Gastronom. Erst Corona, dann die gestiegenen Energiepreise: „Ich finde trotzdem, dass es immer Lösungen gibt, selbst wenn die Situation noch so aussichtslos wirkt.“

Wie das Ganze betriebswirtschaftlich aussehe, das könne er nicht beurteilen, sagte Bürgermeister Heinz Grundner. „Aber für die Stadt ist es schon ein herber Schlag, dass die Brauerei Bachmayer den Betrieb einstellt.“ Und er fügt an: „Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen für das Jubiläumsjahr“. Dass Grundner an schlechte Vorzeichen denkt, ist bezeichnend. Bislang gibt es nämlich so gut wie kein Marketing, geschweige denn Werbung für die geplanten Aufführungen von „Faust in Dorfen“. Der Vorverkauf für das Freiluftspektakel läuft schleppend.