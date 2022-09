Autobahnpolizei jagt Betrüger

Von Veronika Macht schließen

Gebrauchtwagenhandel oder nicht? Die Autobahnpolizei führte eine Kontrollaktion auf der A 94 bei Dorfen durch. Neunmal hagelte es danach Anzeigen und Bußgelder.

Dorfen – Eine groß angelegte Kontrollaktion der Autobahnpolizei Mühldorf zusammen mit anderen Fachbehörden fand am Donnerstag auf der A 94 bei Dorfen statt. Im Visier der Fahnder: Kleintransporter-Anhänger-Gespanne, die mit ein, zwei oder gar drei Gebrauchtwagen beladen sind.

Wie die Autobahnpolizei mitteilt, werden diese Gebrauchtwagen in Deutschland gekauft, ins Ausland gebracht, dort falls nötig günstig repariert und anschließend weiterveräußert. Liegt hier ein Gewerbe zugrunde, so unterliegen diese Transporte zahlreichen Vorschriften. „Um diese Vorschriften zu umgehen und damit letztendlich auch den Gewinn zu maximieren, geben viele dieser Fahrer und Unternehmen vor, privat zu agieren“, schreibt Polizeihauptkommissar Christian Liebl, Stationsleiter der Autobahnpolizeistation Mühldorf, im Pressebericht. Der Polizei obliege es demnach, den Nachweis zu erbringen, dass hier im Regelfall eine Gewerblichkeit vorliegt.

Mit Hauptaugenmerk auf besagte Fahrzeugkombinationen führte die Autobahnpolizei zusammen mit anderen Fachbehörden am Donnerstag von 18.30 bis 23 Uhr die Kontrollaktion auf dem Parkplatz Fürthholz-Süd der A 94, Höhe Dorfen, in Fahrtrichtung Passau durch. Die Aktion wurde begleitet durch Kontrolleure des Bundesamts für Güterverkehr und der Regierung von Oberbayern. Weitere Unterstützung fand sich durch Beamte der Kontrollgruppe Schwerverkehr der Verkehrspolizeiinspektion Traunstein und der Grenzpolizeistation Burghausen.

In besagtem Zeitraum wurden laut Liebl insgesamt 15 Fahrzeugkombinationen aus dem Verkehr gezogen. Positiv zu vermerken sei gewesen, dass alle Gespanne technisch augenscheinlich in Ordnung waren.

Sechs Gespanne konnten die Kontrollstelle unbehelligt verlassen. „Allerdings mussten auch neun Berufskraftfahrer aus Deutschland, Serbien, Bulgarien und Rumänien mit ihren angetroffenen Fahrzeugkombinationen gleich mehrfach beanstandet werden“, berichtet Liebl: Drei Kraftfahrer gaben seinen Worten zufolge vor, privat unterwegs zu sein, was aber noch am Kontrollort widerlegt werden konnte. In Folge konnten die Fahrer keine Genehmigung für den Transport vorweisen. Auch ein somit erforderliches Kontrollgerät zum Nachweis der Lenk- und Ruhezeiten war nicht verbaut. Eine Geldbuße im vierstelligen Euro-Bereich war letztendlich die Konsequenz dafür.

Viele Fahrer im Anhängerbetrieb hätten zudem die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h auf Autobahnen nicht eingehalten, das Zugfahrzeug und/oder der Anhänger sei erheblich überladen gewesen, die Gebrauchtwagen unzureichend gesichert und das Kontrollgerät, falls überhaupt verbaut, nicht ordnungsgemäß bedient worden.

„Insgesamt wurde gegen diese neun Fahrer ein Bußgeld von knapp 12 000 Euro ausgesprochen. Die Anzeigen gegen die Unternehmen der Fahrer schlagen außerdem mit einem Betrag von über 25 000 Euro zu Buche“, lautet Liebls Fazit, der zudem ankündigte: „Die Autobahnpolizei Mühldorf wird diese Art von Kontrollen zukünftig wiederholen.“

