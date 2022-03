B 15-Brücke: „Es wird ernst“

Ostbeauftragter begrüßt Intel-Entscheidung für Magdeburg

Der Ostbeauftragte Carsten Schneider sieht enorme Bedeutung in der Standort-Entscheidung des US-Chipherstellers Intel für Magdeburg. Dies sei „die größte Unternehmensinvestition in Ostdeutschland in den letzten Jahrzehnten“, erklärte der SPD-Politiker am Dienstag. Zuvor hatte Intel Milliardeninvestitionen in Chipfabriken in der Nähe der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts bekanntgegeben.