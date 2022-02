Sanfter Einstieg ins Staujahr 2022: Baustelle an B15-Isenbrücke beginnt

Von: Timo Aichele

Teilen

Zu Fuß in die Innenstadt: Sobald die Brücke gesperrt ist, sollen Autos möglichst auf den Parkplätzen (nummeriert) stehen bleiben. Fußwege zeigt diese Karte aus dem Info-Flyer der Stadt in Grün, den von der Baustelle direkt betroffenen Bereich in Dunkelgrau, Buslinien in Rot und Umleitungen in Lila. © Staatliches Bauamt / Stadt Dorfen

Startschuss für Abriss und Neubau der B 15-Isenbrücke: Vorbereitende Arbeiten beginnen nach den Faschingsferien. Zur Sperrung der Ortsdurchfahrt wird es erst ab Anfang Mai kommen.

Dorfen – Noch ist freie Fahrt auf der B 15-Ortsdurchfahrt in Dorfen. Doch bald starten die ersten Vorbereitungen für Abriss und Neubau der Isenbrücke auf der Hauptverkehrsader durch die Stadt. Bis Anfang Mai ist nur mit geringfügigen Einschränkungen für den Verkehr zu rechnen, teilen Staatliches Bauamt Freising und Stadt Dorfen in einer gemeinsamen Presseinformation mit. Doch dann wird gesperrt – Staus und weiträumige Umleitungen werden die Folge sein.

Der erste Schritt sind vorbereitende Arbeiten für die Behelfsbrücke, die auf Höhe Etzkapelle für Rettungsdienst, Fußgänger sowie Radfahrer errichtet wird. Dabei gehe es unter anderem um letzte Untersuchungen und die Baustelleneinrichtung, erläutert Thomas Jakob, Pressesprecher des Staatlichen Bauamts, auf Nachfrage. „So wie es aussieht, geht es nach den Faschingsferien los.“

Die Behelfsbrücke soll Anfang Mai fertig sein. „Es ist eine Fertigteilbrücke – aus welchem Material und wie sie aussieht, das wissen wir noch nicht“, erklärt Jakob. Dazu und auch zum konkreten Fundament dieses Stegs gebe es in den nächsten zwei Wochen Besprechungen. Sobald das Fundament steht, werde die Behelfsbrücke mit einem Tieflader antransportiert und mit einem Kran eingehoben. Das werde wohl eine Sperrung von ein bis zwei Tagen Am Flutkanal und an der Etzkapelle nötig machen.

Bis dahin werden die Verkehrsteilnehmer noch wenig von der Baustelle merken. Doch dann geht es richtig los: mit dem Abriss der alten Isenbrücke, die 1936 gebaut worden ist. Ab diesem Zeitpunkt der Baustelle ist die B15-Isenbrücke gesperrt. Umleitungen treten in Kraft.

Die Rolle des Volksfestparkplatzes im Baustellenablauf sei ebenfalls noch Gegenstand letzter Besprechungen, berichtet Jakob. Dort werde wohl Abbruchmaterial und auf Schadstoffe untersucht.

An der neuen Isenbrücke entstehen sukzessive Mittelpfeiler und Widerlager. Dann werden die Fertigteile eingehoben und anschließend die Fahrbahnplatte betoniert. Es folgen Abdichtung, Entwässerung, Deckschicht, Gehwege und die Geländer, heißt es in der Presseerklärung.

Abhängig vom Fortschritt der Abrissarbeiten und dem Abtransport des Abbruchmaterials beziehungsweise der ersten Arbeiten an der neuen Brücke erhält die Kreuzung Jahn-/Garten-/Rosenaustraße schnellstmöglich die Induktionsschleifen sowie die endgültige Asphaltdeckschicht.

Die Arbeiten an der Jahnstraße, wie die B 15 innerorts heißt, finden im zweiten Halbjahr statt. Ziel ist, dass die neue Isenbrücke Ende des Jahres wieder befahrbar ist.

Die Dorfener erhalten nun am Freitag mit der städtischen „Bürgerinformation“ einen Flyer, eine auf auswärtige Kunden angepasste Variante wird in vielen Geschäften der Innenstadt ausliegen. Umleitungen: Für die Zeit der Bauarbeiten an der Isenbrücke ist eine großräumige Umleitung eingerichtet. Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Die Innenstadt bleibt aber immer erreichbar. Allerdings ändert sich die Verkehrsführung:

Am Kirchtorplatz mit dem Wesner Tor hat der Verkehr vom Johannisplatz stadteinwärts Vorrang vor dem Gegenverkehr.

Der westliche Teil des Herzoggrabens wird für Kfz (außer Anlieger) gesperrt.

Die Rosenaustraße wird zur Einbahnstraße stadteinwärts, die Haager Straße zur Einbahnstraße stadtauswärts umfunktioniert.

Die Ortsstraße An der Leiten wird zur Einbahnstraße und darf aus Richtung Mehlmühle/Hampersdorf nur in Fahrtrichtung Westen befahren werden.

Außerdem weist die Stadt Dorfen an der Erdinger Straße, an der Schäfflergasse und im westlichen Teil des Herzoggrabens Halteverbote aus.

Busverkehr: Da die Linienbusse nicht durch das Wesner Tor fahren können, wenden sie am Marienplatz. Von dort gelangt man zu Fuß zur Haltestelle Krankenhaus oder Volksfestplatz. Den Ersatzfahrplan für die Linien 564, 565 und 9403 sowie den Stadtbus stimmen Stadt, Linienbetreiber und der Landkreis gerade ab.

Parkplätze: Die Stadt bittet darum, soweit möglich, auf eine Fahrt mit dem Auto in die Innenstadt zu verzichten und stattdessen den Wagen an einem der fünf großen Parkplätze abzustellen: Friedhof, Volksfestplatz, Isener Straße, Heuschneider und Bahnhof. Die Parkplätze Marienplatz und Rathausplatz stehen auch zur Verfügung.

Während der Zeit der Umleitung werden freitags in der Innenstadt keine Parkgebühren erhoben.

Informationen zum Neubau der B15-Isenbrücke

Interessierte können sich unter E-Mail b15-isenbruecke@stbafs. bayern.de an das Staatliche Bauamt wenden. Unter der gleichen Adresse kann man außerdem einen Newsletter abonnieren, der regelmäßig informiert.

Die Stadt Dorfen informiert online auf www.dorfen.de/b15-isenbruecke. Für Mitte März ist auch ein Online-Bürgerdialog geplant. Der genaue Termin sowie der Zugangslink werden noch bekannt gegeben.