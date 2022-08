Baustellen-Vandalismus in Dorfen: „Wir wollen nur, dass die Leute Ruhe geben“

Von: Birgit Lang

Kein Durchkommen gibt es wegen der Baustelle der Isenbrücke am Unteren Tor in Dorfen. Das will offensichtlich nicht jeder akzeptieren. Verkehrssicherer Josef Glier und seine Kollegen müssen die Absperrungen regelmäßig kontrollieren. © Birgit Lang

Der Baustellen-Vandalismus an der Isenbrücke in Dorfen beschäftigt Stadtverwaltung und Polizei. Am meisten Arbeit hat damit die Verkehrssicherungsfirma.

Dorfen – Josef Glier ärgert sich. „Immer wieder werden unsere Verkehrsicherungseinrichtungen, also Schilder, Baken und Zäune verbogen, verschleppt oder gestohlen“, sagt der Projektleiter der Verkehrs-Sicherungs-Service (VSS) GmbH in St. Wolfgang. Besonders schlimm sei es an der Baustelle der Isenbrücke in Dorfen.

Täglich zweimal würden Kontrollfahrer dort den innerörtlichen Baustellenbereich mit Wegeausschilderung zu Fuß abgehen und mit dem Auto abfahren, um Schäden festzustellen und alles wieder in Ordnung zu bringen. Es handle sich um Fußgängerumleitungen und die Absicherung der Rettungswege, also die Halteverbote mit Rettungswegschild darunter. Dies sei wichtig, weil sonst kein Mensch wissen würde, was er rund um die Baustelle tun dürfe, erklärt Glier – und damit auch die Rettungswege für die Feuerwehr befahrbar bleiben. Bis jetzt habe es noch keine Probleme im Notfall gegeben – auch dank der Kontrollfahrer.

Diese Arbeit koste aber jede Menge Zeit und Geld, „die uns keiner in dieser Dimension zahlt“, so der Projektleiter. Das Durchschauen sei in einer halben Stunde vorbei, aber der Kontrollfahrer müsse fehlende Schilder im Lager besorgen und diese wieder an den betreffenden Stellen montieren. „Da gehen Stunden drauf“, sagt Glier. 80 Tafeln für Rettungswege und Fußgängerumleitungen seien rund um die Dorfener Baustelle zu kontrollieren. Bei der großen Umleitung seien es noch mehr.

„Während der Volksfestzeit war es besonders schlimm“, stellte Glier fest. Am Forster-Stadl (Bauernmarkt) seien beispielsweise alle Schilder aus den Aufstellern gerissen und herumgeworfen worden. Auch die Sicherungsbake sei nicht mehr dort gestanden, wo sie sein müsste, erzählt der Dorfener. Als Verkehrskoordinator habe er beim Bau der A 94 ähnlichen Vandalismus erlebt, erinnert sich Glier. Er sagt: „Wir haben ganz viele Baustellen laufen, aber wie in Dorfen geht es nirgends zu.“

Der 60-Jährige vermutet, dass diese Zerstörungswut auch mit den Äußerungen von Stadträten und Geschäftsleuten zusammenhängen könnte, „die ständig gegen die Baustelle wettern – egal, aus welchen Gründen“. Das ziehe natürlich in der Bevölkerung auch seine Kreise und entlade sich womöglich in den Sachbeschädigungen. Aber „das ist kontraproduktiv und bringt keinen weiter“, so Glier.

Ob die Kritik am Brückenbau „zu Recht oder zu Unrecht ist, das geht mich nichts an, weil wir hier nur die Sicherung machen“. Auch mit der praktischen Ausführung der Arbeiten habe die Firma VSS nichts zu tun. „Aber wir sind die Leidtragenden, denn die Beschilderung ist scheinbar immer am einfachsten zu greifen.“

Nicht nur der VSS werde Schaden zugefügt. Unbekannte hätten auch schon Bauzäune verbogen und verdrückt, die der Baufirma gehören. Diese hatte bereits Mitte Juli Anzeige bei der Polizei gestellt, weil ein Bauzaun umgeworfen und ein dort hängender Rettungsschwimmreifen entwendet worden sei, erklärt der Dorfener Polizeihauptkommissar Johann Rumpfinger. Weitere Anzeigen seien bis dato nicht eingegangen.

„Wir haben schon versucht, alles fest zu installieren, aber dann kraxeln die Leute über die Bauzäune oder reißen die Sicherungskette ab“, führt Glier weiter aus. „Es ist Vandalismus pur, der hier betrieben wird.“ Es handle sich nicht um ein Kavaliersdelikt. Es sei „grober Unfug, Diebstahl und Sachbeschädigung“, was hier gemacht werde. Anzeige hat Glier noch keine erstattet, aber alles mit Fotos dokumentiert.

„Wir wollen ja nur, dass die Leute Ruhe gebe.“ Er habe einige schon persönlich angesprochen. Aber meistens würden sie kein Schuldbewusstsein zeigen. Als Verkehrssicherer könne er nur an ihre Vernunft appellieren und bitten, die Schilder stehen zu lassen, die der Allgemeinheit dienen, und „ihren Unmut über die Verkehrsbehinderungen nicht an Dingen auszulassen, die ihnen eigentlich helfen“, sagt Glier.

Auch Absperrungen würden nicht akzeptiert und überwunden, vor allem zu Zeiten, wenn an der Baustelle nicht gearbeitet wird, um kürzere Wege zu nutzen. „Ein paar Meter mehr zu gehen, schadet grundsätzlich nicht. Wenn etwas passiert, hat derjenige ein Problem“, sagt Glier.

Er arbeitet eng mit dem Ordnungsamt der Stadt Dorfen zusammen. Leiterin Maria Rott weiß um das Problem. „Ich sehe es als Privatperson immer wieder selber, wenn Schilder zerstört oder auf die Seite gestellt werden oder in der Isen landen. Wir müssen regelmäßig Schilder wieder umstellen, nicht nur zur Volksfestzeit, weil sie weg sind.“

Die Stadt habe die innerörtlichen Umleitungen angeordnet und die St. Wolfganger Firma damit beauftragt, erklärt Rott. Auf was der Vandalismus zurückzuführen sei, kann sie nicht beantworten: „Warum es in Dorfen so extrem ist, wissen wir nicht. Es ist eine Ordnungswidrigkeit, wenn ich Verkehrszeichen verschiebe, umschmeiße oder entwende. Dann kann die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet werden. Das ist kein Jugendstreich“, betont sie.