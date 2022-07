Draußen werfen, pritschen und schmettern

Von: Michaele Heske

„Echt cool, auf Sand zu spielen“, meinte einer der Jugendlichen, die das Beachvolleyball-Feld schon mal testeten. mhe © Michaele Heske

Mit einem öffentlichen Beachvolleyball-Platz punktet nun auch die Stadt Dorfen bei allen Outdoor-Sportlern.

Dorfen – „Wir haben damit ein längst überfälliges Freizeit- und Sportangebot geschaffen“, sagt Stadtrat Martin Heilmeier (LDW), Initiator der Anlage, beim Pressetermin am Donnerstagnachmittag. „Echt cool, auf Sand zu spielen“, meint einer der Spieler. Er geht in die Hocke und schießt den Ball über das frisch gespannte Netz. Unter freiem Himmel werfen, pritschen und schmettern – da sei das Feeling ganz anders als in der Halle, so der Jugendliche, der hier gemeinsam mit seinen Sportsfreunden trainiert.

„Der Bedarf ist da“, sieht sich Heilmeier bestätigt, denn beide Plätze sind belegt. Die Courts liegen gut erreichbar am Vilstalradweg und können nun täglich von 8 bis 21 Uhr genutzt werden. Nahezu sechs Jahre dauerte es von der Antragstellung im Stadtrat bis zur Einweihung der Anlage. „Standortsuche und Genehmigungsverfahren kosteten Zeit“, so Heilmeier. Der städtische Bauhof hat die Anlage errichtet. „450 Tonnen zertifizierter Beachvolleyball-Sand wurde am Platz aufgeschüttet“, berichtet Bauhofleiter Christian Salzeder. Die Kosten liegen bei 58 000 Euro.

Derzeit schützt noch ein provisorisches Gitter vor Tieren, der endgültige Zaun wird im Herbst aufgestellt. An der Pacht beteiligt sich der Dorfener Immobilienmakler Sperr und Zellner. Zudem brauche es gewissermaßen auch einen „Paten für die Instandhaltung“, fügt Bürgermeister Heinz Grundner an. Der Skiclub Dorfen hat diese Aufgabe übernommen: „Da muss man am Ball bleiben – wenn keiner aufpasst, wuchert hier das Unkraut“, erklärt Sigi Pichlmeier, Abteilungsleiter Volleyball. Unter seiner Regie spielen rund 50 Volleyballer, davon sind die Hälfte Jugendliche. Dorfen sei eine der wenigen großen Ortschaften, die bislang noch keinen öffentlichen Beachvolleyball-Platz hatten, freut sich der Übungsleiter nun über das zusätzliche Openair-Angebot. „Lediglich im Freibad konnte man bislang den Trendsport spielen, und dort kostet es Eintritt.“ An der Futter Straße jedenfalls ist der Aufschlag für alle Spieler kostenlos.

Ob auf dieser Location, mitten im Grünen, auch Turniere gespielt werden? „Das entscheidenden wir dann im kommenden Jahr“, so Pichlmeier.