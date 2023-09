Beben in der Nachbarschaftshilfe Dorfen

Von: Alexandra Anderka

Getrennte Wege gehen Vorsitzende Paulina Stimmer (r.) und ihre bisherige Stellvertreterin Monika Rudolf bei der Nachbarschaftshilfe Dorfen. © heske

Unstimmigkeiten im Vorstand: Drei Aktivposten scheiden aus dem Führungsteam der Nachbarschaftshilfe Dorfen aus.

Dorfen – In der Nachbarschaftshilfe Dorfen brodelt es. In den vergangenen Monaten sind drei tragende Säulen aus dem Vorstand ausgetreten: Gründungsmitglied Monika Rudolf, die mit Unterbrechung acht Jahre lang als Zweite Vorsitzende tätig war, Tafel-Einsatzleiter Seppo Schmid sowie Susanne Holzner, Einsatzleiterin nachbarschaftliche Hilfe. Weiter an der Spitze steht die Vorsitzende Paulina Stimmer.

Seit knapp zwei Jahren leitet sie den Verein, der 2010 mit dem Sozialpreis der Stadt Dorfen geehrt wurde. Damals war Gründerin Hilde Mittermaier Vorsitzende. Seit Dezember 2003 organisiert die Nachbarschaftshilfe den Betrieb der Dorfener Tafel. Sie ist wöchentlich für Bedürftige geöffnet.

„Es hat sich in letzter Zeit so viel geändert, mit dem ich nicht so ganz d’accord war. Es gab unterschiedliche Vorstellungen in der Vorstandschaft. Ich möchte mich nicht streiten und habe deshalb beschlossen, aus der Vorstandschaft auszutreten“, begründet Rudolf ihren Schritt. Als Helferin bleibe sie der Tafel aber treu, verspricht die Ehefrau von Vize-Bürgermeister Ludwig Rudolf. „Ich mache so den Weg für die junge Generation frei.“

Zu der gehört aber auch Seppo Schmid, der wie Rudolf sein Engagement im Führungsteam beendet hat. „Die Umstände haben sich verändert. Die Zusammenarbeit innerhalb der Vorstandschaft hat sich als sehr schwierig dargestellt“, erklärt der SPD-Stadtrat. Viel wolle er dazu nicht sagen, nur so viel: „Seit Monika weg ist, hat es keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe immer super mit ihr harmoniert. Wenn Ehrenamt keinen Spaß mehr macht, muss man aufhören.“

Bevor er destruktiv werde, so Schmid, sage er lieber: „Macht ihr das so, wie ihr das wollt, aber ich trage das in der Verantwortung nicht mehr mit.“ Wie Rudolf bleibt auch Schmid der Tafel als Helfer treu. Susanne Holzner hat ebenfalls hingeworfen, meint aber bestimmt: „Ich sage dazu nichts.“

Bürgermeister Heinz Grundner bedauert die Entwicklung. „Die Ehrenamtlichen der Nachbarschaftshilfe und der angegliederten Tafel leisten sehr wertvolle Dienste, der Verein ist eine tragende Säule im sozialen Bereich“, erklärt der CSU-Politiker, der als Vorsitzender der Nikolaistiftung, die die Tafel finanziert, auch Vorstandsmitglied der Nachbarschaftshilfe ist. Ihm sei sehr viel daran gelegen, dass die vakanten Stellen möglichst bald nachbesetzt werden. Die Arbeit des Vereins sehe er „nicht zwingend gefährdet“, meint Grundner, jedoch müsse die Angelegenheit wieder „aufs richtige Gleis“ gebracht werden, um Kontinuität zu gewährleisten.

Vorsitzende Paulina Stimmer bedauere das Ausscheiden der drei Aktivposten, wie sie im Gespräch mit dem Dorfener/Erdinger Anzeiger betont. „Ich bin persönlich sehr traurig über den Verlust.“ Über Gründe wolle sie nach Absprache mit dem Vorstand jedoch nichts sagen. „Wir achten und respektieren die Privatsphäre aller unserer Mitglieder sehr, sodass ich momentan leider keine weiteren Auskünfte geben kann.“ Trotz der Rücktritte bezeichnet Stimmer das Vorstandsteam als „stark und offen“. Probleme würden angesprochen.

„Als Vorsitzende achte ich immer auf offene und transparente Kommunikation bei uns im Verein, das ist mir persönlich sehr wichtig.“ Transparenz hingegen vermisst eine Helferin, die namentlich nicht genannt werden will: „Es ist schon komisch, wenn ein so wichtiges Mitglied wie Monika Rudolf aus der Vorstandschaft ausscheidet und die Mitglieder nicht informiert werden.“ Es gebe viele Gerüchte, sagt die Ehrenamtliche, aber keiner wisse was Genaues, die Verunsicherung nehme zu.

Diesen Mangel an Informationen hat Stimmer am Donnerstagnachmittag mit einer E-Mail an die Mitglieder behoben – nach ihrem Gespräch mit der Heimatzeitung, in dem deutlich wurde, dass dieser Artikel am Samstag erscheinen wird. „Leider gelingt nicht immer jede Kommunikation“, gibt die Vorsitzende zu, die Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert hat. Die Zeiten seien nicht einfach, „auch wir als Verein spüren das. Wir geben unser Bestes im Sinne unseres Leitgedankens, nämlich Menschen, die bedürftig sind, zu helfen und sie mit ihren Sorgen und Nöten nicht allein zu lassen.“

Der Betrieb der Nachbarschaftshilfe sei weiterhin gesichert, so Stimmer. Die vakanten Stellen werden laut der Vorsitzenden bei der nächsten Vorstandssitzung am 27. September neu besetzt, die Namen wolle sie dann öffentlich mitteilen.