Begegnungsstätte für Familien

Von: Michaele Heske

Vogelnestbaum, Netzwippe und Hängematte stehen bereits im Stadtpark – den Kindern gefällt der neue Spielplatz schon jetzt. Junge Leute in den Fokus rücken © Michaele Heske

Im Stadtpark Dorfen entsteht ein neuer Spielplatz. Die Eröffnung ist zwar erst am 6. Mai, aber schon jetzt sind einige neue Spielgeräte installiert.

Dorfen – Bislang wirkte der Stadtpark eher düster und trist, er wurde auch wenig genutzt. Lediglich Hundebesitzer ließen die Zamperl springen, hin und wieder drehten einsame Jogger ihre Runden. Doch derzeit entsteht auf dem Areal des städtischen Gartens eine Anlage, zu der auch eine Boule-Bahn, eine Tischtennisplatte sowie neue Sitzgruppen gehören werden. Die offizielle Einweihung ist zwar erst am 6. Mai, doch Vogelnestbaum, Netzwippe und Hängematte stehen schon. Eltern und ihr Nachwuchs haben sofort den Spielplatz erobert und zum Treffpunkt für junge Familien gemacht.

Die Welt ist ein Spielplatz – zumindest für Jonas, seine Schwester Laura und ihren kleinen Freund. Buddeln, klettern und schaukeln, während Mama und Papa auf der Parkbank sitzen und ratschen. „Es ist einfach toll, dass es hier jetzt einen Spielplatz gibt, dazu noch mit so tollen Geräten“, sagt Franziska Wilhelm. Sie schaut zu ihrem Buben und der Tochter, die einträchtig im Sand sitzen. Derweil entert Simon (8) den Vogelnestbaum, das ist ein kleines Klettergerüst mit diversen Hängeseilen. „Echt cool“, sagt der Schüler aus Dorfen knapp. So einen Spielplatz, ganz in der Nähe seines Zuhauses – das habe er sich schon immer gewünscht.

Bald sollen ein Spielhaus, eine Malwand und ein schwimmender Steg am Teich folgen. Überlegungen für die Verschönerung des Stadtparks hat es schon lange gegeben, 2019 hat der Bauausschuss erste Sanierungspläne formuliert. Der Startschuss für den neuen Anlauf war der Gewinn des deutschen Kita-Preises im Jahr 2020. Die 10 000 Euro Preisgeld sollten für etwas Dauerhaftes eingesetzt werden. „Man war sich schnell einig, dass das Geld in ein Projekt für Kinder, Jugendliche und ihre Familien investiert werden soll“, sagt Stadt-Sprecherin Marion Biewer.

Durch staatliche Fördergelder und Spielplatzablösen konnte der Gewinn auf stolze 45 000 Euro erhöht werden. Pünktlich zum Festjahr 1250 Jahre Dorfen wird das Generationenprojekt fertig, eine Stätte der Begegnung für Jung und Alt in zentraler Lage. Unter der Projektleitung von Therese Englmeier, der früheren Chefin des Kinder- und Jugendhauses, haben nicht nur Vertreter der städtischen Jugendarbeit und des Bauhofs mitgearbeitet, auch der Stadtgärtner war mit seinem Fachwissen an Bord.

Vor allem Kinder und Jugendliche von Grund- und Mittelschule Dorfen haben wichtige Impulse bei der Planung gesetzt. Besonders stolz ist Englmeier auf das Engagement der Mittelschüler, die das Projekt mit einer ausführlichen Powerpoint-Präsentation im vergangenen Jahr im Stadtrat vorgestellt hatten. Die Erzieherin im sogenannten Unruhestand ist nämlich seit kurzem auch im Vorstand des Fördervereins der Mittelschule Dorfen und will die Schüler mehr in den Fokus der Öffentlichkeit stellen: „Viele Leute wissen gar nicht, welches Potenzial in den jungen Leuten steckt“, sagte sie gegenüber der Heimatzeitung.

Und Bürgermeister Heinz Grundner ergänzt: „Wir freuen uns sehr, im Herzen von Dorfen einen so schönen Ort für Jung und Alt bieten zu können.“

