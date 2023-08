„Beispielgebende Persönlichkeit“

Verabschiedet sich in die Pension: Religionslehrerin Beate Moser. © Schule

Religionslehrerin und Pfarrerin Beate Moser geht nach 19 Jahren am Gymnasium Dorfen in den Ruhestand.

Dorfen – Mit dem Ende dieses Schuljahres ging Pfarrerin Beate Moser nach 19 Jahren Tätigkeit als evangelische Religionslehrerin am Gymnasium Dorfen in Ruhestand. Zur Verabschiedung kamen, wie die Schalle mitteilt, auch Dekan Christian Weigl und Schulreferentin Bettina Herrmann als Vertreter der evangelischen Landeskirche.

Schulleiter Markus Höß würdigte Moser als engagierte Pädagogin und beispielgebende Persönlichkeit. Im Religionsunterricht vermittelte sie nicht nur die Lehrplaninhalte, sondern brachte ihre Schülerinnen und Schüler immer auch zum Mit- und Weiterdenken über theologische und Lebensfragen. So leistete sie einen wichtigen Beitrag zur Wertevermittlung an der Schule.

Sie unterstützte auch regelmäßig das Streitschlichter-Team bei den Klassentagen und brachte sich als Schulseelsorgerin im Kriseninterventionsteam der Schule ein. Viele Impulse gab Moser darüber hinaus der Religionsfachschaft und betonte dabei stets das Verbindende der beiden christlichen Konfessionen. Als Fachschaftsleiterin organisierte sie seit 2015 das Soziale Praktikum, die jährlichen Synagogenfahrten oder Exkursionen in Moscheen und Vorträge zu religiösen und sozialen Themen.

Intensiv bemühte sie sich auch um eine Schulpartnerschaft mit dem Jüdischen Gymnasium München. Mehrmals koordinierte und gestaltete sie Einkehrtage. Besonders lagen ihr als Priesterin die ökumenischen Schulgottesdienste am Herzen. Gerade den Abiturienten wusste sie kluge und wohlmeinende Worte mit auf den Weg zu geben. Temporär sprang Moser am Gymnasium Dorfen als Latein-Lehrerin ein. Zu helfen entspricht ihrer Grundüberzeugung.

So bringt sie sich auch seit Langem ehrenamtlich in der evangelischen Kirchengemeinde Waldkraiburg als Priesterin, Vertrauensfrau des Kirchenvorstands und Flüchtlingshelferin ein. Umso mehr wünschte Direktor Höß ihr einen Ruhestand, in dem sie auch wirklich zur Ruhe kommen könne, viele gesunde Jahre und eine erfüllte Zeit. red